На что способна команда ОКР в Токио? Ждём больше 15 золотых медалей

23 июля в столице Японии – Токио – стартуют летние Олимпийские игры. Кажется, на этот раз спорту и бизнесу удалось победить коронавирус. Несмотря на все протесты местного населения и ограничения, Олимпиада точно состоится. И, разумеется, букмекеры уже дали свои прогнозы на неё. Давайте посмотрим, сходятся ли их ожидания с задачей, которую руководство ОКР поставило перед командой.

В тройку по золотым медалям будет сложно попасть

Президент ОКР Станислав Поздняков на днях назвал задачу, которую ставят перед сборной командой в Токио. По словам легендарного фехтовальщика, нужно постараться занять третье место в общем зачёте.



«На прошлых Играх наша команда заняла 4-е место. В Токио мы ожидаем от наших олимпийцев повышения в табели о рангах. Все для этого у них теперь есть. Медального плана как такового нет. Мы ведём статистический учёт результатов всех наших выступлений на предыдущих чемпионатах мира и других крупных турнирах. К сожалению, те данные, которые мы получаем, неполны, поскольку очень немногие виды спорта могли провести крупнейшие международные соревнования. По многим видам спорта турниры были попросту отменены. Информационная база — это результаты 2018, 2019 и частично 2020 годов. В этой связи те результаты, которые мы видим, позволяют нам рассчитывать на третье общекомандное место с общим набором порядка 50 медалей. Хотел бы подчеркнуть, что наши ожидания подтверждаются статистическими выкладками крупнейших информационных агентств, которые работают в этом направлении», — заявил Поздняков.



Что ж, действительно, на ОИ-2016 в Рио Россия заняла 4-е место как по сумме медалей, так и по золотым наградам: 56 и 19, соответственно. Для сравнения, в 2012 году медалей было 82 и 3-е место по сумме. Да, в Бразилии совсем не было сборной по легкой атлетике, а сейчас за команду ОКР будут сражаться 10 спортсменов, которые однозначно смогут завоевать какие-то медали. Сильнее за 4 года стала сборная по плаванию, есть перспективы и в других видах.



По числу золотых медалей букмекеры сейчас ставят Россию на 4-е место. Коэффициент на то, что наша команда выиграет неофициальный зачёт в Токио, 12.00. Фаворит, разумеется, сборная США, которая наверняка и станет лучшей. Коэффициент на её победу соответствующий – 1.10. Выше наших оценивают также шансы Китая – на эту сборную можно поставить за 5.50, и хозяев – Японии. На эту сборную предлагают коэффициент 9.00. А вот британцев в букмекерских раскладах наши спортсмены уверенно обгоняют – коэффициент на Великобританию – 20.00.

50 медалей — реальный план

Станислав Поздняков говорит о 50 медалях, и букмекеры с ним согласны. По их коэффициентам можно сделать вывод, что команда ОКР действительно наберёт наград около этого количества. А вот сколько конкретно их будет – понять сложно. Поставить на то, что медалей будет от 51 до 60, можно за 2.40, а на диапазон 41-50 можно сделать ставку с коэффициентом 2.50.



В какой-то гигантский прорыв верится с трудом, но всё же коэффициент на него не такой и большой. Поставить на то, что россияне наберут от 61 до 70 медалей, можно за 3.00.



А вот в плане золотых наград аналитики ставят отметку даже ниже, чем в Рио, 17.5 медали. Сделать ставку на то, что высших наград будет 18 или больше, можно за 1.51. А на то, что золотых медалей будет 17 или меньше, предлагают коэффициент 2.40.



Если наша команда не доберётся до 19 золотых медалей, это будет худший результат в истории российского спорта. Пока низшая точка как раз Рио. В Лондоне-2012 было 24 золота, в Пекине-2008 – 23, а на более ранних Олимпиадах ещё больше. Будем надеяться, что с Токио у России начнётся движение вверх. Удачных ставок!