«Зенит» — «Локомотив». Прогноз: забудьте о 6:1! Семак и Дзюба тяжело войдут в сезон

17 июля состоится матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами петербуржцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71. Успех москвичей оценён экспертами в 5.85. А ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — «Локомотив» 17 июля 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют петербуржцы, сыграет коэффициент 1.15. Гол москвичей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз матча за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» (17.07.2021)

Лето перебралось через экватор, на дворе вторая половина июля. Чемпионат Европы вместе с Кубком Америки благополучно отгремели, пора возвращаться к клубным историям. Чуть больше недели осталось до старта нового сезона Российской Премьер-Лиги. Отечественные команды завершают подготовку, сборы подходят к концу.



По традиции в качестве аперитива будет разыгран Суперкубок России. 17 июля за трофей сразятся «Зенит» и «Локомотив». На это раз матч пройдёт в Калининграде, а не в Москве. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск, а болельщики смогут заполнить трибуны на 70 процентов от общей вместимости. Хотя ситуация с коронавирусом в регионе непростая.



Любопытно, что петербуржцы и москвичи будут разыгрывать трофей в третий раз подряд. В сезоне-2018/2029, когда москвичей ещё тренировал Юрий Сёмин, они одержали волевую победу со счётом 3:2. В последний же раз фортуна была на стороне Сергея Семака, он сумел выиграть у Марко Николича со счётом 2:1.



В игру за Суперкубок России сине-бело-голубые попали после того, как завоевали очередное золото чемпионата России. Красно-зелёным пришлось обыграть удивительные самарские «Крылья Советов» в финале Кубка России. Такая история не нова, про кубковый характер москвичей известно давно. Теперь встреча может пойти совершенно по иному сценарию.



Понятно, что на старте чемпионата лучше будет смотреться тот, кто набрал лучшую форму за время предсезонки. И здесь на стороне «Локомотива» небольшое преимущество. Железнодорожники раньше начали сборы и провели больше товарищеских встреч, активно играли почти месяц. «Зенит» же принял участие лишь в трёх товарищеских играх.



При этом у Сергея Семака, в отличие от визави, есть серьёзные вопросы по составу. Во-первых, стоит отметить, что весь подготовительный сбор пропустил защитник Деян Ловрен, а также лишь к концу вернулись сборники — Артём Дзюба, Вячеслав Караваев, Магомед Оздоев и Далер Кузяев. Плюс не сыграет Вильмар Барриос, который выступал на Кубке Америки и получил отдых. Это ключевой исполнитель центра поля.



Из «Локомотива» в сборную России отправлялись лишь четверо футболистов, все они относительно рано прибыли в расположение красно-зелёных. Особых проблем с сыгранностью и формой возникнуть не должно. А вот у петербуржцев могут появиться трудности из-за того, что они проводили предсезонку без внушительного ряда игроков основы.

Последняя встреча между соперниками завершилась чудовищной победой «Зенита» со счётом 6:1. Она пришлась на 28-й тур РПЛ. Но счёт не должен вводить в заблуждение. Всё-таки у сине-бело-голубых тогда была сумасшедшая мотивация, победа практически обеспечила золотые медали. Да и смотрелись москвичи не так плохо. Хуже чемпиона страны, но всё же не настолько.



Сейчас же подопечные Марко Николича как минимум бой дать вполне могут. Ф2 (+1) на номинальных гостей за коэффициент 1.83, пожалуй, выглядит подарком. Удивительно, почему букмекеры так высоко котируют их успех. Готовность петербуржцев довольно сомнительная, москвичи, вероятно, будут даже посвежее и сыграннее.



Ещё один интересный вариант — обе забьют за 1.94. Едва ли команды оставят нас без голов. Дуэт Дзюбы и Азмуна в последние годы наводит ужас на оборону любой команды чемпионата России, наверняка найдут лазейку и к воротам Гильерме. Однако центр петербуржцев рискует провалиться: Барриоса нет, а Ловрен готов не до конца. Да и на последнем рубеже всё не особенно надёжно.

Прогноз и ставки на матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» 17 июля 2021 года

Российский футбол возвращается. Скоро стартует новый сезон чемпионата России, ну а пока разыграют Суперкубок. Букмекеры отдают явное предпочтение «Зениту», но, на наш взгляд, этим можно воспользоваться. У петербуржцев явно всё не так хорошо с готовностью, поскольку сборы прошли без многих лидеров. А вот «Локомотив» пока выглядит свежее и сыграннее.



Ставка 1: победа «Локо» с форой (+1) за 1.83.



Ставка 2: обе забьют за 1.94.