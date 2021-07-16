«Ростов» — «Бейтар», теннис и другие соревнования. Что смотреть 16 июля

2021 год перевалил за свой экватор: на календаре уже июль. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 16 июля.

На что ставить в футболе 16 июля

Еврокубки на этой неделе закончились, поэтому всё внимание товарищеским встречам. Из наших клубов сегодня «Ростов» сразится с израильским «Бейтаром». Кроме того, два матча в чемпионате Беларуси: «Слуцк» — БАТЭ и «Торпедо-Белаз» — «Динамо» Мн.



На Золотом Кубке в ночь на субботу две игры: Гваделупа сыграет с Ямайкой, а Суринам – с Коста-Рикой.

На что ставить в хоккее 16 июля

Сезон в хоккее завершён, можно ставить разве что на любительские соревнования.

На что ещё ставить 16 июля

На этой неделе проходят теннисные турниры в Бостаде, Гамбурге, Ньюпорте, Амерсфорте, Тоди и Яссах и Нур-Султане. Пока наши лидеры в Южно-Сахалинске готовятся к Олимпиаде, на турнире в Казахстане Роман Сафиуллин сыграет с канадцем Питером Полански.