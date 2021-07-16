«Торпедо» — «Спартак-2». Прогноз: красно-белым Бородюк и Лебеденко не по зубам

17 июля состоится матч второго тура ФНЛ «Торпедо» — «Спартак-2». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Торпедо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53, а успех «Спартака» оценён экспертами в 6.05. Ставки на ничью принимаются за 4.15.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Торпедо» — «Спартак-2» 17 июля 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч ФНЛ «Торпедо» — «Спартак-2» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз матча 2-го тура ФНЛ «Торпедо» — «Спартак-2» (17.07.2021)

Лето перевалило за экватор, на дворе середина июля. Отечественные болельщики ликуют, ведь российский футбол потихоньку возвращается. Стартовал розыгрыш Кубка России, «Зенит» и «Локомотив» в субботу сразятся за Суперкубок, а в чемпионате России вот-вот начнётся новый сезон. Конечно, нельзя забывать и о ФНЛ.



В лучшей лиге мира добрались до второго тура. Сразу десять встреч пройдут в субботу, 17 июля. В Москве на стадионе спортивного городка Лужников «Торпедо» примет «Спартак-2», на общем фоне эта игра выделяется. Стартовый свисток столичного дерби прозвучит в 19:00 мск. Главным арбитром назначен Сергей Чебан.



В прошлом сезоне под руководством Сергея Игнашевича «автозаводцы» не сумели зацепиться за путёвку в РПЛ. По итогу заняли шестое место, набрав за 42 тура 72 балла. Отставание от второй строчки составило аж 22 пункта. Бывшего игрока ЦСКА отправили в отставку перед 32-м туром, но смена тренера в концовке тоже не принесла плодов.



У Александра Бородюка были полноценные предсезонные сборы, теперь всё в его руках. В первом туре чёрно-белые гостили в Краснодаре у местной «Кубани» (юридической связи с известным одноимённым клубом не имеет), которая успешно прошла все испытания ПФЛ. Удалось выиграть со счётом 2:1, но без приключений не обошлось.



Всё началось на 21-й минуте, когда гол забил полузащитник гостей Владислав Адаев. Такой счёт держался до 85-й минуты. Однако краснодарцы сумели ответить голом с пенальти. Москвичей спас опытнейший Игорь Лебеденко. 38-летний нападающий недавно продлил контракт с клубом и продолжает забивать. Через три минуты после пенальти он вернул преимущество гостям.



«Спартак-2» прошлый сезон ФНЛ привычно окончил в середине турнирной таблицы, а именно на 14-й строчке. За 42 матча набрал всего 49 очков, отрыв от зоны вылета составил лишь семь пунктов. По ходу первенства вполне ожидаемо сменили тренера. Возвращение Евгения Бушманова в клуб особенным не получилось.



Новый сезон красно-белые начали довольно вяло. На своём поле принимали «Краснодар-2» и скатали нулевую ничью. По части самоотдачи к футболистам претензий нет, всего судья показал семь жёлтый карточек. Однако атака москвичей совсем не впечатлила. Креатива было мало, а дожать оставшегося в меньшинстве соперника в концовке не получилось.

Очень тяжело будет «Спартаку» и с «Торпедо». В первом тайме гостевого матча с «Кубанью» «автозаводцы» доминировали, хотя на стадион пришло более пяти тысяч краснодарских болельщиков. То есть с психологией и дисциплиной у «автозаводцев» порядок. Пропустили лишь с пенальти. Состав не великолепный, но по меркам ФНЛ более чем крепкий.



У красно-белых же было печально с нападением и в прошлом сезоне. А тут ещё и Педро Роша не поможет: он работал с основой, сейчас клуб пытается его трудоустроить. Словом, не ждём многого от атаки гостей. На наш взгляд, П1 всухую за коэффициент 2.47 выглядит заманчиво. Ещё один любопытный вариант — тотал каждого тайма меньше 1.5 мяча за 2.52.



Вариант попроще — «Торпедо» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча. Шансы на очки у «автозаводцев» довольно высокие, но много голов не предвидится. Ждём чего-то вроде 1:0 или 2:0 в их пользу. Правда, за такую ставку букмекеры предлагают довольно скромные 1.61, так что стоит подумать. Хотя для экспресса может сгодиться.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Торпедо» — «Спартак-2» 17 июля 2021 года

В ФНЛ стартует второй тур. «Торпедо» новый сезон начало с нервной победы над «Кубанью». Играли в гостях, пропустили лишь с пенальти, в целом с результативностью и дисциплиной всё не так плохо. А вот атаке «Спартака» по-прежнему не хватает креатива. Битва со второй командой «Краснодара» получилась напряжённой, не ждём чего-то особого от красно-белых и сейчас.



Ставка: победа «Торпедо» всухую за 2.47.