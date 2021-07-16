«Краснодар-2» — «Алания». Прогноз: Спартак Гогниев и Хосонов добудут первую победу в ФНЛ

17 июля состоится матч второго тура Футбольной национальной лиги «Краснодар-2» — «Алания». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение команде из Владикавказа: поставить на победу «Алании» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех краснодарцев оценён экспертами в 4.90. А ставки на ничью принимаются за 3.35.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Краснодар-2» — «Алания 17 июля 2021 года

Букмекеры не считают, что матч «Краснодар-2» — «Алания» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.91, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. А поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз матча ФНЛ «Краснодар-2» — «Алания» (17.07.2021)

Пока большие европейские чемпионаты даже не начали толком готовиться к старту нового сезона, лучшая лига мира играет на опережение. Она вовсю дарит своим фанатам матчи на любой вкус. В ближайшие выходные состоится второй тур Футбольной национальной лиги, одной из главной его вывесок станет битва «Краснодара-2» и «Алании».



Итог первого тура ФНЛ оказался одинаковым для обеих сторон. «Алания», будучи однозначным фаворитом встречи с «КАМАЗом», сумела увезти из Набережных Челнов лишь ничью (1:1), а «Краснодар» скатал со второй командой московского «Спартака». Результат «Краснодара» можно назвать более приемлемым, так как за счёт выездной игры именно столичный клуб считался фаворитом. К тому же южане доигрывали в меньшинстве.



Как итог, обе команды расположились в середине турнирной таблицы, которую после первого тура возглавили сразу шесть клубов. «Алании» является одним из главных претендентов на выход в Российскую Премьер-Лигу, потому необходимо вставать на победный путь как можно быстрее. Желательно — уже в субботу.



В прошлом сезоне ФНЛ соперники встречались дважды, оба раза владикавказцы оказались сильнее. Забивали они достаточно. Дома «Алания» выиграла со счётом 3:1, а на выезде «Краснодар-2» и вовсе ждал разгром — 4:0. С тех пор состав команды из Владикавказа лишь усилился, тогда как дубль южан едва ли стал существенно мощнее.



«Краснодар-2» всегда был боевитым коллективом с добротным подбором молодых игроков, однако и больших задач перед ним никогда не стояло. Насладиться футболом и зарекомендовать себя перед тренерским штабов взрослого «Краснодара» — кажется, задачи у молодёжи южан такие. В то же время у «Алании» подход к выступлению в ФНЛ существенно серьёзнее — выход в РПЛ вполне реален, а значит и появляться на поле футболисты будут максимально заряженными.



Владикавказцы наверняка начнут с позиции силы и на протяжении всей игры постараются полностью контролировать игру. Так было и с «КАМАЗом», однако там подвела реализация. Спартак Гогниев постарается максимально донести до своих подопечных, что подобных осечек быть больше не должно. Тем более, когда речь идёт о старте чемпионата.

Непривычный стиль с постоянным контролем мяча и экстремально высокой позицией вратаря сохранился. Опыта стало больше, сыгранности — тоже. «Алании» просто необходимо исправляться за ничью в первом туре и вырываться в верхнюю часть турнирной таблицы. Выездной характер поединка с «Краснодаром» мало что решает для владикавказцев.

«Алания» сильнее практически по всем параметрам, а значит и её чистая победа за коэффициент 1.77 выглядит более чем привлекательно. Конечно, играть предстоит на выезде, но подопечные Спартака Гогниева в прошлом году часто выдавали шоу даже вдали от родных стен.

Прогноз и ставки на матч «Краснодар 2» — «Алания» 17 июля 2021 года

Менее трёх месяцев назад команды уже играли в рамках ФНЛ, «Краснодар» проиграл абсолютно по всем статьям. Нет никаких предпосылок для того, чтобы итог предстоящей встречи как-то отличался. Да, разгрома ожидать не стоит, однако комфортная победа «Алании» практически обеспечена. Потому не будем мудрить, коэффициент на П2 крепкий.

Ставка: победа «Алании» за 1.77.