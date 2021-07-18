«Химки» — «Спартак», Гран-при Великобритании и другие матчи 18 июля: что смотреть сегодня

2021 год успел перебраться через экватор: шесть месяцев позади, на дворе середина лета. Чемпионат Европы по футболу и Кубок Америки подошли к концу, на носу старт Олимпиады в Токио. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 18 июля.

На что ставить в футболе 18 июля

Чемпионат Европы и Кубок Америки завершились неделю назад, а до старта клубного сезона ещё есть время. Потому ближайшие дни будут довольно пустыми. Это прекрасная возможность для болельщиков перезарядить батарейки и немного отдохнуть. Если, конечно, вы не любитель второстепенных лиг.

На что обратить внимание? Прежде всего на заключительную игру предсезонного турнира между «Химками» и «Спартаком». Свисток арбитра раздастся в 20:00 мск. Номинальными хозяевами считаются подопечные Игоря Черевченко, хотя по факту встреча состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.



Турнирной мотивации фактически нет. Красно-белые добыли две разгромные победы с одинаковым счётом 4:0 над «Сочи» и «Рубином», обеспечив себе первую строчку ещё по итогам двух туров. «Химки» дважды проиграли с разницей в один мяч. В общем, можно спокойно решать промежуточные задачи и оценивать готовность к стартующему сезону.



Продолжаются товарищеские матчи. «Крылья Советов» сыграют с «Уралом» (15:00), а «Краснодар» — с немецкой «Арминией» (16:30). Если вы тяготеете к зарубежному футболу, можно посмотреть встречу «Дерби Каунти» и «Манчестер Юнайтед» (15:00). А «Рома» под руководством Жозе Моуринью проведёт спарринг со скромной итальянской «Тернаной» (22:00).



Продолжается розыгрыш Кубка России, но речь всего лишь о стадии 1/256 финала. Потому играют представители низших дивизионов. На воскресенье запланированы пять матчей, все пройдут на юге страны. Выделим битву «Спартака» из Нальчика с клубом «Махачкала» (18:00).

Также набирает обороты Золотой кубок КОНКАКАФ. В ночь на 19 июля состоятся сразу четыре игры, есть и относительно бодрые вывески. США с Канадой, Мартиника с Гаити (обе — 0:00), Мексика с Сальвадором и Гватемала с Тринидадом и Тобаго (обе — 5:00).



Кроме того, можно поставить на целую россыпь второстепенных лиг. Играют в чемпионатах Сербии, Швеции, Норвегии, Дании, Беларуси, Румынии, Хорватии, Китая, Литвы, Ирландии, Латвии и Эстонии. Также проводятся матчи в MLS и ПФЛ.

На что ещё ставить 18 июля

Всё внимание на Формулу-1. Гран-при Великобритании в Сильверстоуне с необычным форматом вышел на финишную прямую. С квалификацией и спринтом разобрались, осталась классическая гонка. Она стартует в 17:00 мск.



Также любители гонок могут поставить на Формулу-2. Здесь тоже проходит Гран-при Великобритании, только речь про четвёртый этап. Третий заезд начнётся в 12:50. Но и это ещё не всё. Продолжается Ралли Эстонии в WRC 2021, в воскресенье болельщиков ждут пять спецучастков.



Ну и теннис, конечно! На 18 июля запланированы финалы сразу шести турниров, хоть и не особенно крупных. Женские — в Лозанне (Швейцария), Праге (Чехия) и Будапеште (Венгрия). А также мужские — в Гамбурге (Германия), Бостаде (Швеция) и Ньюпорте (США). А там и до Олимпиады рукой подать.