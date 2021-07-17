Филип Краинович — Пабло Карреньо-Буста. Прогноз: друг Джоковича останется без трофея

Пабло Карреньо-Буста не проиграл в Гамбурге ни одного сета. И проигрывать не собирается.

18 июля Филип Краинович и Пабло Карреньо-Буста сыграют в финальном матче соревнований в Гамбурге (Германия). Начало — не ранее 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Карреньо-Бусты — коэффициент на его победу составляет 1.54. На успех Краиновича можно поставить за 2.47.

Коэффициенты букмекеров на матч Филип Краинович — Пабло Карреньо-Буста 18 июля 2021 года

Аналитики считают, что матч Филип Краинович — Пабло Карреньо-Буста получится упорным: ставки на тотал больше 23.5 гейма принимаются за 1.66, тотал меньше 23.5 гейма оценён коэффициентом 2.23. Ставки на третий сет принимаются за 2.50.

Анализ матча турнира в Гамбурге Филип Краинович — Пабло Карреньо-Буста (18.07.2021)

Главный турнир недели у мужчин подходит к своему логическому завершению. Финал соревнований категории ATP 500 состоится в воскресенье, трофей разыграют Филип Краинович и Пабло Карреньо-Буста. Серб, набравший прекрасную форму, может выиграть первый большой титул в карьере, тогда как опытный испанец в 2021 году успел стать чемпионом в Марбелье.

На уровне ATP-тура Краинович и Карреньо-Буста играли лишь однажды — в полуфинале соревнований в Стокгольме в 2019 году волевую победу со счётом 4:6, 6:3, 6:3 одержал Филип. Тот турнир проходил на харде, тогда как в предстоящем финале Hamburg European Open теннисисты сойдутся на грунте — однозначно профильном покрытии Пабло.

В ходе турнира серб и испанец одержали немало качественных побед, однако путь к финалу Краиновича оказался существенно сложнее. В четвертьфинальном поединке он неожиданно для всех обыграл главного претендента на титул — грека Стефаноса Циципаса. Филип был близок к поражению в первой партии со счётом 0:6, однако, сумев взять целых три гейма, в дальнейшем исключительно доминировал — 3:6, 6:1, 6:3.

Карреньо-Буста, как и полагается второму сеяному, получил достаточно простую сетку. Пропустив первый круг, в дальнейшем обыграл Карлоса Табернера (114-я ракетка мира), Душана Лайовича (43) и Федерико Дельбониса (48). Да, без побед над четвёртой ракеткой мира, но с качественными матчами с профильными грунтовиками в лице Лайовича и Дельбониса. При этом на пути к финалу испанец пока не отдал ни одной партии. То есть сохранил достаточно сил.

Если вынести за скобку солидную форму Краиновича конкретно в Гамбурге, по сезону дела на грунте значительно лучше складываются у Карреньо-Бусты. Титул в Марбелье и промежуточные 15 побед в 19 проведённых матчах на красном покрытии — звучит мощно. В активе испанца и относительно успешный «Ролан Гаррос» — выход в четвёртый круг и поражение от того самого Циципаса.

Краинович же имеет в 2021 году лишь девять побед при шести поражениях на грунте. Открытый чемпионат Франции он покинул уже по итогам второго круга (поражение от американца Джона Иснера), а на предшествующих парижскому мэйджору турнирах у серба лишь пять побед при пяти поражениях. Уже в Гамбурге Филип провёл четыре матча, судьба трёх из которых решалась в заключительной партии.

При всех громких успехах Краиновича в Германии фаворитом предстоящего матча всё же выглядит Карреньо-Буста. Испанец на грунте чувствует себя как рыба в воде, да и опыта игры в финалах ему не занимать. Ни одного проигранного в Гамбурге сета ещё сильнее укрепляет его в ранге основного претендента на трофей. Коэффициент не самый большой, зато риск практически минимален.

Немного поднять его можно докупкой форы. Карреньо-Буста — очень цепкий и опытный теннисист, против которого нужно сохранять терпение и избегать провалов. А вот у Краиновича со стабильностью всё не так гладко. Потому возьмём успех испанца с небольшой минусовой форой.

Ставки на матч турнира в Гамбурге Филип Краинович — Пабло Карреньо-Буста 18 июля 2021 года

Филип Краинович не имеет в своём активе больших трофеев и выйдет на корт сверхзаряженным. Впрочем, учитывая количество опыта у соперника, такое стремление к победе может сыграть против серба. 30-летний испанец способен грамотно использовать ошибки Краиновича и забрать очередной трофей в свою копилку. На грунте Пабло традиционно хорош и вдвойне опасен.

Ставка: победа Карреньо-Бусты с форой (-1.5) за 1.68.