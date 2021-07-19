ЦСКА — «Нижний Новгород» и другие матчи 19 июля: что смотреть сегодня

2021 год успел перебраться через экватор: шесть месяцев позади, на дворе середина лета. Чемпионат Европы по футболу и Кубок Америки подошли к концу, на носу старт Олимпиады в Токио. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 19 июля.
На что ставить в футболе 19 июля
Чемпионат Европы и Кубок Америки завершились неделю назад, а до старта клубного сезона ещё есть время. Потому ближайшие дни будут довольно пустыми. Это прекрасная возможность для болельщиков перезарядить батарейки и немного отдохнуть. Если, конечно, вы не любитель второстепенных лиг.
На что обратить внимание? Прежде всего на контрольный матч между ЦСКА и «Нижним Новгородом». Свисток раздастся в 17:00 мск. Играть будут в Москве, на стадионе красно-синих «ВЭБ Арена». В общем, условия максимально приближены к боевым. Это последняя встреча для соперников перед стартом сезона РПЛ.
Армейцы расстались с Ивицей Оличем и начинают с чистого листа: Антон Заболотный на острие, Федор Чалов подыгрывает с фланга, а Иван Обляков и Ильзат Ахметов освободили опорную зону. Нижегородцы вкатываются в сезон при заметных финансовых проблемах. Которые, естественно, обещают решить.
Ещё одна товарищеская игра способна заинтересовать разве что любителей турецкого футбола. «Фенербахче» померяется силами с «Касымпашой» (19:00). Больше ловить в понедельник нечего, зато уже завтра возобновится квалификация Лиги чемпионов и Лиги конференций.
Кроме того, можно поставить на целую россыпь второстепенных лиг. Играют в чемпионатах Сербии, Швеции, Дании, Китая, Румынии, Финляндии, Перу, а также Боснии и Герцеговины.
На что ещё ставить 19 июля
Тут всё тоже довольно скромно. Вчера завершились шесть турниров, в понедельник стартуют ещё несколько. Причём составы участников ожидаемо скромные. Всё логично: лидеры тура отдыхают после Уимблдона или готовятся к Олимпийским играм.
В Гштааде запланированы восемь матчей первого круга. Среди прочих на корт выйдут опытнейший испанец Фелисьяно Лопес, 32-летний француз Бенуа Пэр, крепкий серб Ласло Джере и молодой швед Микаэль Имер.
В Умаге тоже первый раунд и тоже восемь игр. Словенец Аляж Бедене сразится с итальянцем Марко Чеккинато, француз Люка Пуй — с испанцем Карлосом Алкарасом Гарфией, а итальянец Сальваторе Карузо — с Андреем Мартином из Словакии.
Любителям баскетбола поживиться нечем. Вчера «Милуоки Бакс» обыграл «Финикс Санз» в пятом матче финала НБА и захватил лидерство в серии. Команды получили паузу перед шестой игрой, у Девина Букера и Криса Пола больше нет права на ошибку. Отоспимся перед развязкой.
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