ЦСКА — «Нижний Новгород». Прогноз: Березуцкий не заметит стараний Кержакова перед РПЛ

19 июля состоится товарищеский матч ЦСКА — «Нижний Новгород». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Успех нижегородского клуба оценён экспертами в 7.40. А ставки на ничью принимаются за 5.00.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч ЦСКА — «Нижний Новгород» 19 июля 2021 года

Букмекеры считают, что товарищеский матч ЦСКА — «Нижний Новгород» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Анализ и прогноз матча ЦСКА — «Нижний Новгород» (19.07.2021)

Второй месяц лета уже перевалил за экватор, календарь не щадит никого. Зато отечественные болельщики ликуют, ведь менее чем через неделю стартует новый сезон Российской Премьер-Лиги. Команды завершили предсезонные сборы, а теперь некоторым предстоит доиграть последние товарищеские встречи.

В понедельник, 19 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» столичный ЦСКА проведёт дружеский поединок с «Нижним Новгородом». Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск. При этом на трибуны смогут попасть болельщики, но небольшой процент. В связи с эпидемиологической обстановкой вход будет осуществляться лишь для владельцев абонементов.



Прошлый сезон для армейцев получился сложным. Химия Виктора Михайловича Гончаренко выветрилась, а молодой и неопытный Ивица Олич не сумел сотворить чудо в концовке чемпионата. Как итог — обладатель Кубка УЕФА впервые за многие годы остался без еврокубков, заняв шестое место в таблице.



Надо признать, вполне логично, ведь во втором круге он выглядел хуже прямых конкурентов. «Рубин» и «Сочи» банально были стабильнее. «Локомотив» выдал очень достойную серию, взял Кубок России, а «Спартак» старался не отставать от «Зенита». Петербуржцы же выиграли золото третий раз подряд, и этим всё сказано.



Разумеется, руководство красно-синих такой расклад не мог устроить. Однако уход Олича получился максимально несвоевременным и странным, исполняющим обязанности главного тренера стал бывший защитник клуба Алексей Березуцкий. Брат Василий же отправился за Гончаренко в «Краснодар».

У любого тренера есть свои взгляды, вот и Алексей Березуцкий попытался привнести кое-какие задумки. Армейцы снова претерпели изменения. Особенно хорошо это видно по последним сборам. Важный нюанс: все сборы прошли без Николы Влашича. Судя по всему, хорват скоро пойдёт на повышение в Европу. По крайней мере, трансферные слухи появляются исправно.



Во-первых, стоит отметить изменение схемы. Если при Гончаренко и Оличе ЦСКА чаще играл по схеме 4-2-3-1, то теперь она превратилась в 4-1-4-1. То есть легендарный дуэт опорников Ахметов — Обляков распался, а с новой должностью неплохо справляется Бохинен. Структура же позиционной обороны скорее 4-5-1. Заболотный на острие, Чалов в подыгрыше.



Березуцкий попытался стабилизировать центральную ось. Команда старается компактно обороняться, а при атаке не спешит задействовать крайних защитников сразу, что обеспечивает подстраховку при быстрой потере мяча. Отсюда всего один пропущенный гол на сборах в Австрии. Да и тот — от «Копенгагена» после ошибки новичка Мухина.

Очень вероятно, что мы увидим такую же систему игры и с «Нижним Новгородом». Скорее всего, в старте появится большинство тех футболистов, кто начнёт в основе и первый тур нового сезона чемпионата России. Здесь есть смысл сыграть строже в обороне, отточить наработки.



«Нижний Новгород» по итогам прошлого сезона занял третье место в ФНЛ, но вышел в Премьер-Лигу вместо «Оренбурга», который не получил лицензию из-за проблем со стадионом. Смотрелся весьма неплохо и в целом заслужил повышение. За 42 тура потерпел лишь восемь поражений, добыв 27 побед. Однако вступает в российскую элиту с проблемами.



Самая очевидная — отсутствие генерального спонсора и долги. Руководство занимается этим вопросом, но как будет на дистанции, покажет время. Стоит также отметить, что на тренерском мостике в середине июня произошли изменения. Пост главного тренера занял Александр Кержаков, ранее работавший в клубе «Томь».



«Нижний Новгород» тоже в каком-то смысле сейчас строится. Многие игроки находились на просмотре, внушительное количество новичков. Состав изменился довольно сильно. Отдельно отметить стоит опытных голкипера Артура Нигматуллина и защитника Алексея Козлова.



Впрочем, пока на фоне клуба из Премьер-Лиги нижегородцы выглядят не очень хорошо. В прошлой товарищеской игре разгромили «Волну» из ПФЛ (4:0), но до этого проиграли с разгромным счётом казанскому «Рубину» (0:3). Конечно, результат — это последнее, на что надо обращать внимание в дружеских матчах, но, на наш взгляд, многого не светит команде и в предстоящей игре.



В ЦСКА по пальцам одной руки пересчитать звёздных игроков, но состав будет всё же и крепче, и опытнее. Подготовка к старту нового сезона почти завершена, пора активно использовать выученное за время сборов. Мы бы не стали ожидать здесь ничего, кроме уверенной победы армейцев. Тем более при родных трибунах.



Победа ЦСКА всухую за коэффициент 2.35 выглядит интересно. Не менее достойная альтернатива — Ф1 (-1.5) за коэффициент 2.10. Преимущество хозяев должно быть значительным. Ждём чего-то вроде 2:0 или 3:0 в их пользу.

Прогноз и ставки на матч ЦСКА — «Нижний Новгород» 19 июля 2021 года

ЦСКА вместе с Алексеем Березуцким плодотворно провёл сборы, заметны изменения в схеме. Звёздных игроков в составе, конечно, немного, да и последнее дело — обращать внимание на результат в товарищеских матчах. Однако «Нижний Новгород» имеет свои проблемы, вряд ли он сможет стать серьёзным спарринг-партнёром.



Ставка: победа ЦСКА всухую за 2.35.