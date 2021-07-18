Иво Карлович — Джордан Томпсон. Прогноз: легендарный хорват подошёл к закату

19 июля Иво Карлович и Джордан Томпсон сыграют в матче первого круга турнира в Лос-Кабосе (Мексика). Начало — не ранее 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Томпсона — коэффициент на его победу составляет 1.35. На успех Карловича можно поставить за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Иво Карлович — Джордан Томпсон 19 июля 2021 года

Аналитики считают, что матч Иво Карлович — Джордан Томпсон получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.95, тотал меньше 21.5 гейма оценён коэффициентом 1.85. Ставки на третий сет принимаются за 2.75.

Анализ матча турнира в Лос-Кабосе Иво Карлович — Джордан Томпсон (19.07.2021)

Едва успели завершиться турниры первой постмэйджоровской недели, как старт взяли очередные соревнования. Единственным мужским хардовым ивентом следующих семи дней станет мексиканский Los Cabos Open. Не мог не заявиться на него и легендарный Иво Карлович, проживающий на постоянной основе совсем рядом, в Майами. Соперником по первому кругу станет представитель Австралии Джордан Томпсон.

Теннисисты играли друг с другом четырежды, каждый выиграл по два раза. Два из четырёх матчей прошли на харде и тут тоже равенство — 1:1. Последняя встреча случилась в 2020 году. Тогда Томпсон выиграл в двух партиях, однако, как и полагается в матчах с участием могучего хорвата, не обошлось без тай-брейка — 6:3, 7:6 (7:2). В целом же ни одна битва между Джорданом и Иво не обходилась без теннисной серии пенальти.

Оба спортсмена всего несколько дней назад участвовали в травяных соревнованиях в Ньюпорте (США). Правда, с разным успехом. Карлович выиграл всего один матч и потерпел поражение от Александра Бублика из Казахстана во втором раунде. Тогда как Томпсон добрался аж до полуфинала, где уступил молодому и прогрессирующему американцу Джексону Бруксби.

Впрочем, четыре проведённых матча вряд ли скажутся на кондициях австралийца. Скорее наоборот — Джордан набрал неплохую форму и готов к очередным свершениям уже в Мексике. Перелёт получился сравнительно недолгим, а времени на восстановление имелось достаточно. Проблемы со свежестью вряд ли появятся.

Карлович вызывает уважение тем фактом, что продолжает выступать в 42 года. Вот только результаты не впечатляют. Восемь проведённых в 2021 году матчей и лишь две победы. Хорват по-прежнему делает ставку на свою подачу, однако скорости передвижения по корту уже совсем не хватает. Подводит и физическая подготовка, которой Иво явно уделяет всё меньше и меньше времени на тренировках.

Джордан Томпсон, хоть и достаточно редко пробивается в поздние стадии турниров, по-прежнему показывает хороший теннис. Его нынешнего уровня вполне достаточно для победы над 42-летним соперником. Австралиец хорош на приёме, а в битвах с огромным Карловичем данный компонент имеет ключевое значение. К тому же, турнир в Лос-Кабосе проходит на харде, где подача хорвата будет работать хорошо, но всё же не так, как на траве.

Взять хотя бы результаты Томпсона в текущем сезоне. На недавнем Уимблдоне австралиец сумел одолеть крепкого Каспера Рууда и самого Кея Нисикори. Более чем неплохо, пусть техничный японец и прошёл пик карьеры. До этого были успехи в матчах с Гидо Пельей, Ришаром Гаске и Пьером-Югом Эрбером — всё это можно однозначно занести Джордану в актив.

Карлович же за весь 2021 год может похвастаться победами над Тацумо Ито (219-я ракетка мира) и Бернабе Сапатой Миральясом (120). Что-то добавить к этому сложно. Да и абсолютно незачем. Неудивительно, что Иво вроде как собирается завершать карьеру после US Open, до которого осталось не так уж много времени.

Позади много славных игр, но пора и честь знать.

Единственной возможностью взять сет для Карловича остаётся победа на тай-брейке. Но до счёта 6:6 ещё нужно добраться и австралиец сделает всё, чтобы этого не случилось. На два тай-брейка Иво точно не хватит, при этом далеко не факт, что он сможет забрать хотя бы один. Победа Томпсона со счётом 2-0 смотрится более чем привлекательно — как минимум один брейк за две партии он сделает, а этого уже может оказаться достаточно.

Ставки на матч турнира в Лос-Кабосе Иво Карлович — Джордан Томпсон 19 июля 2021 года

Всё слабее и слабее в последние годы выглядит многоопытный Иво Карлович. 27-летний Джордан Томпсон — явно не тот, кого хорвату сейчас по силам обыграть. Всё, что нужно в матчах с Иво — взять его подачу. Провалы на его геймах случаются регулярно, ими просто нужно воспользоваться. Австралиец готов к победе со счётом 2-0, а коэффициент на это более чем приятный. Не будем усложнять.

Ставка: победа Томпсона со счётом 2-0 за 1.86.