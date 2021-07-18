Иво Карлович — Джордан Томпсон. Прогноз: легендарный хорват подошёл к закату

19 июля Иво Карлович и Джордан Томпсон сыграют в матче первого круга турнира в Лос-Кабосе (Мексика). Начало — не ранее 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Томпсона — коэффициент на его победу составляет 1.35. На успех Карловича можно поставить за 3.20.
Коэффициенты букмекеров на матч Иво Карлович — Джордан Томпсон 19 июля 2021 года
Аналитики считают, что матч Иво Карлович — Джордан Томпсон получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.95, тотал меньше 21.5 гейма оценён коэффициентом 1.85. Ставки на третий сет принимаются за 2.75.
Анализ матча турнира в Лос-Кабосе Иво Карлович — Джордан Томпсон (19.07.2021)
|1
|2
|3
|
|
Едва успели завершиться турниры первой постмэйджоровской недели, как старт взяли очередные соревнования. Единственным мужским хардовым ивентом следующих семи дней станет мексиканский Los Cabos Open. Не мог не заявиться на него и легендарный Иво Карлович, проживающий на постоянной основе совсем рядом, в Майами. Соперником по первому кругу станет представитель Австралии Джордан Томпсон.
Теннисисты играли друг с другом четырежды, каждый выиграл по два раза. Два из четырёх матчей прошли на харде и тут тоже равенство — 1:1. Последняя встреча случилась в 2020 году. Тогда Томпсон выиграл в двух партиях, однако, как и полагается в матчах с участием могучего хорвата, не обошлось без тай-брейка — 6:3, 7:6 (7:2). В целом же ни одна битва между Джорданом и Иво не обходилась без теннисной серии пенальти.
Оба спортсмена всего несколько дней назад участвовали в травяных соревнованиях в Ньюпорте (США). Правда, с разным успехом. Карлович выиграл всего один матч и потерпел поражение от Александра Бублика из Казахстана во втором раунде. Тогда как Томпсон добрался аж до полуфинала, где уступил молодому и прогрессирующему американцу Джексону Бруксби.
Впрочем, четыре проведённых матча вряд ли скажутся на кондициях австралийца. Скорее наоборот — Джордан набрал неплохую форму и готов к очередным свершениям уже в Мексике. Перелёт получился сравнительно недолгим, а времени на восстановление имелось достаточно. Проблемы со свежестью вряд ли появятся.
Карлович вызывает уважение тем фактом, что продолжает выступать в 42 года. Вот только результаты не впечатляют. Восемь проведённых в 2021 году матчей и лишь две победы. Хорват по-прежнему делает ставку на свою подачу, однако скорости передвижения по корту уже совсем не хватает. Подводит и физическая подготовка, которой Иво явно уделяет всё меньше и меньше времени на тренировках.
Джордан Томпсон, хоть и достаточно редко пробивается в поздние стадии турниров, по-прежнему показывает хороший теннис. Его нынешнего уровня вполне достаточно для победы над 42-летним соперником. Австралиец хорош на приёме, а в битвах с огромным Карловичем данный компонент имеет ключевое значение. К тому же, турнир в Лос-Кабосе проходит на харде, где подача хорвата будет работать хорошо, но всё же не так, как на траве.
Взять хотя бы результаты Томпсона в текущем сезоне. На недавнем Уимблдоне австралиец сумел одолеть крепкого Каспера Рууда и самого Кея Нисикори. Более чем неплохо, пусть техничный японец и прошёл пик карьеры. До этого были успехи в матчах с Гидо Пельей, Ришаром Гаске и Пьером-Югом Эрбером — всё это можно однозначно занести Джордану в актив.
Карлович же за весь 2021 год может похвастаться победами над Тацумо Ито (219-я ракетка мира) и Бернабе Сапатой Миральясом (120). Что-то добавить к этому сложно. Да и абсолютно незачем. Неудивительно, что Иво вроде как собирается завершать карьеру после US Open, до которого осталось не так уж много времени.
Позади много славных игр, но пора и честь знать.
Единственной возможностью взять сет для Карловича остаётся победа на тай-брейке. Но до счёта 6:6 ещё нужно добраться и австралиец сделает всё, чтобы этого не случилось. На два тай-брейка Иво точно не хватит, при этом далеко не факт, что он сможет забрать хотя бы один. Победа Томпсона со счётом 2-0 смотрится более чем привлекательно — как минимум один брейк за две партии он сделает, а этого уже может оказаться достаточно.
Ставки на матч турнира в Лос-Кабосе Иво Карлович — Джордан Томпсон 19 июля 2021 года
Всё слабее и слабее в последние годы выглядит многоопытный Иво Карлович. 27-летний Джордан Томпсон — явно не тот, кого хорвату сейчас по силам обыграть. Всё, что нужно в матчах с Иво — взять его подачу. Провалы на его геймах случаются регулярно, ими просто нужно воспользоваться. Австралиец готов к победе со счётом 2-0, а коэффициент на это более чем приятный. Не будем усложнять.
Ставка: победа Томпсона со счётом 2-0 за 1.86.
- 18 июля 2021
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:00
-
12:35
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:16
-
08:00
-
05:00
-
03:00
- 17 июля 2021
-
22:00
-
21:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30