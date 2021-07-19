«Рапид» — «Спарта». Прогноз: как прекрасна Лига чемпионов без правила выездного гола!

20 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Рапид» Вена — «Спарта» Прага. Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу австрийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.21. Успех чешского клуба оценён экспертами в 3.10. А ставки на ничью принимаются за 3.52.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Рапид» — «Спарта» 20 июля 2021 года

Букмекеры считают, что матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Рапид» — «Спарта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Рапид» — «Спарта» (20.07.2021)

Второй месяц лета перевалил за экватор, времени на отдых у любителей футбола больше нет. Чемпионат Европы благополучно завершился, пора возвращаться к клубным историям. Тем более что в еврокубках в самом разгаре квалификация. Например, в Лиге чемпионов добрались до второго квалификационного раунда.

Сразу шесть матчей запланировано на вторник, 20 июля. В Австрии на стадионе «Альянц» венский «Рапид» примет пражскую «Спарту». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. Австрийцы имеют серьёзное преимущество в виде болельщиков на трибунах. Уже было продано около 14 тысяч билетов, то есть шумная поддержка гарантирована.



Хотя до начала первой встречи букмекеры в целом считают фаворитами чехов. На их проход в третий раунд квалификации можно найти ставку с коэффициентом в районе 1.70. Неудивительно, если учесть какой солидный еврокубковый опыт пражане имеют. К примеру, с 2014 по 2017 год стабильно выступали на групповом этапе Лиги Европы. И несколько действующих футболистов те времена застали.



В двух случаях даже выходили в плей-офф. Стоит вспомнить и прошлый сезон. Тогда «Спарта», правда, заняла лишь третье место в группе, однако тут надо перечислить конкурентов — бились с «Миланом», «Лиллем» и «Селтиком». Крепких шотландцев оставили позади, но обойти итальянцев и французов не получилось. Хотя в целом выглядели вполне достойно.



Впрочем, австрийскому «Рапиду» есть чем ответить. Он также имеет устойчивый вес на европейской арене. За шесть последних лет четырежды побывал на групповом этапе Лиги Европы, пару раз даже выходил в плей-офф. При этом всегда удавалось успешно бодаться с крепкими середняками из топовых европейских чемпионатов. В общем, стороны стоят друг друга.

Важно отметить, что австрийцы уже успели провести одну официальную игру в новом сезоне. В первом раунде Кубка Австрии без проблем разнесли скромную «Винер Викторию» со счётом 6:0. Конечно, тут надо упомянуть, что и без того слабый клуб из Ландеслиги — четвёртого по силе футбольного дивизиона страны — остался в меньшинстве на 29-й минуте. Но первый гол забили раньше.



Неплохая тренировка перед важным поединком в Лиге чемпионов. В то время как «Спарте» пришлось довольствоваться лишь товарищескими играми, которых она успела провести пять штук за июль. И провести вполне успешно — три победы, одна ничья и 13 забитых мячей. Причём дважды забили в ворота «Динамо» из Москвы (2:2), ещё четырежды поразили ворота тульского «Арсенала» (4:1).

То есть с результативностью у чехов, судя по всему, полный порядок. «Рапиду» же при поддержке собственных болельщиков тоже нет смысла особенного засиживаться в обороне. А потому есть все шансы увидеть хотя бы по голу в обе стороны. Всё же и пропускают обе команды нередко. «Обе забьют» за коэффициент 1.65 выглядит перспективно.



Дело ещё в том, что с сезона-2021/2022 во всех турнирах, которые проводятся под эгидой УЕФА, отменили правило выездного гола. Теперь в случае ничейного исхода будут дополнительное время и, если потребуется, послематчевая серия пенальти. Вне зависимости от того, сколько оппоненты забили в гостях. Осторожничать теперь явно нет смысла. Так что ждём открытого футбола.



Альтернативный вариант для ставки — победа хозяев с нулевой форой за коэффициент 1.66. Гостям только предстоит настроиться на официальный матч, да и большое количество чужих болельщиков — серьёзный фактор. А в случае ничьей произойдёт возврат средств. 2:1 или 1:1 в предстоящей встрече увидеть вполне реально.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Рапид» — «Спарта» 20 июля 2021 года

С сезона-2021/2022 УЕФА в своих турнирах отменил правило выездного гола, а потому гостям можно теперь не отсиживаться в обороне. «Рапид» и «Спарта» имеют внушительный опыт выступления на европейской арене, жалеть друг друга они точно не станут. Ждём открытую игру и голы в обе стороны. В предыдущих сезонах команды не испытывали проблем с голами в еврокубках.



Ставка: обе забьют за 1.65.