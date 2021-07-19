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Евгений Донской — Джейсон Джунг, 20 июля 2021 года, прогноз на матч в Лос-Кабосе, смотреть онлайн, прямой эфир

Евгений Донской — Джейсон Джунг. Прогноз: россиянин проиграет в пятый раз подряд
Никита Сакун
Джунг — Донской. Прогноз на матч 20 июля 2021 года
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Когда-то Донской стабильно входил в топ-100, но к 31 году об этом остаётся только мечтать.

20 июля Евгений Донской и Джейсон Джунг сыграют в матче первого круга турнира в Лос-Кабосе (Мексика). Начало — не ранее 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Джунга — коэффициент на его победу составляет 1.41. На успех Донского можно поставить за 2.77.

Коэффициенты букмекеров на матч Евгений Донской — Джейсон Джунг 20 июля 2021 года

Аналитики считают, что матч Евгений Донской — Джейсон Джунг получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.95, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 1.85. Ставки на третий сет принимаются за 2.37.

Анализ матча турнира в Лос-Кабосе Евгений Донской — Джейсон Джунг (20.07.2021)

Лос-Кабос. 1-й круг
20 июля 2021, вторник. 03:00 МСК
Джейсон Джунг
159
Китайский Тайбэй
Джейсон Джунг
Д. Джунг
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Евгений Донской
157
Россия
Евгений Донской
Е. Донской

Едва успели завершиться турниры первой постмэйджоровской недели, как старт взяли очередные соревнования. Единственным мужским хардовым ивентом следующих семи дней станет мексиканский Los Cabos Open. Здесь есть и россиянин. Евгений Донской сыграет в первом круге с представителем Китайского Тайбэя Джейсоном Джунгом.

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Теннисисты пересекались дважды, каждый одержал по одной победе. Обе встречи состоялись на харде — том же покрытии, на котором проводится и Los Cabos Open. Последний очный матч между Джунгом и Донским датирован августом 2019 года — тогда со счётом 4:6, 6:3, 6:4 выиграл Джейсон.

Всего несколько дней назад спортсмены участвовали в травяных соревнованиях в Ньюпорте (США). Донской проиграл первый же матч (5:7, 3:6 от будущего финалиста Дженсона Бруксби), тогда как Джунг добрался аж до четвертьфинала, где без особой борьбы проиграл представителю Казахстана Александру Бублику (2:6, 4:6).

Результаты 31-летнего Донского в текущем сезоне, мягко говоря, не впечатляют — всего семь побед при 17 поражениях. Сейчас же Евгений и вовсе идёт на серии из четырёх поражений, а на харде за весь 2021 год одержал лишь три победы. Скажем прямо, это очень бледные показатели.

У Джунга ситуация похожая — восемь побед при 14 поражениях в сезоне и те же три хардовые победы. Впрочем, если россиянин в последние месяцы заметно сдал, то Джейсон наоборот — четыре из восьми успехов в году одержал на двух последних турнирах. Вероятно, именно поэтому представитель Китайского Тайбэя и является фаворитом.

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На протяжении всей карьеры Евгений Донской в основном полагался на свою подачу и стабильную игру на задней линии. Такие же сильные стороны и у Джунга, вот только если игра Джейсона в затяжных розыгрышах по-прежнему находится на неплохом уровне, то из тенниса россиянина стабильность в последние месяцы (а то и годы) ушла.

Коэффициент на успех Джунга слишком низкий, чтобы делать соответствующую ставку, а вот перебрать отдельные минусовые форы на Джейсона можно. Коэффициент 1.73 на победу китайца с форой (-3) выглядит привлекательно. Хотя бы одну из партий он должен брать с брейком, что уже нам должно обеспечить как минимум возврат. Рискнём.

Ставка посмелее — победа Джунга в двух сетах. Здесь коэффициент ещё интереснее, он даже превышает двойку. Донской приближается к закату карьеры. В то же время Джунг не отличается стабильностью, так что уверенности в успехе нет. Пожалуй, вариант с обычной форой выглядит надёжнее.

Ставки на матч турнира в Лос-Кабосе Евгений Донской — Джейсон Джунг 20 июля 2021 года

Увы, нынешние реалии таковы, что некогда ведущий теннисист России лишь с большим трудом и везением может обыграть 159-го номера рейтинга ATP. Последняя победа Донского случилась более месяца назад, после чего Евгений проиграл четыре матча, в трёх из которых соперники были из-за пределов топ-100. Маловероятен успех россиянина и во вторник.

Ставка: победа Джунга с форой (-3) по геймам за 1.73.

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