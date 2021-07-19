Евгений Донской — Джейсон Джунг. Прогноз: россиянин проиграет в пятый раз подряд

Когда-то Донской стабильно входил в топ-100, но к 31 году об этом остаётся только мечтать.

20 июля Евгений Донской и Джейсон Джунг сыграют в матче первого круга турнира в Лос-Кабосе (Мексика). Начало — не ранее 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Джунга — коэффициент на его победу составляет 1.41. На успех Донского можно поставить за 2.77.

Коэффициенты букмекеров на матч Евгений Донской — Джейсон Джунг 20 июля 2021 года

Аналитики считают, что матч Евгений Донской — Джейсон Джунг получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.95, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 1.85. Ставки на третий сет принимаются за 2.37.

Анализ матча турнира в Лос-Кабосе Евгений Донской — Джейсон Джунг (20.07.2021)

Едва успели завершиться турниры первой постмэйджоровской недели, как старт взяли очередные соревнования. Единственным мужским хардовым ивентом следующих семи дней станет мексиканский Los Cabos Open. Здесь есть и россиянин. Евгений Донской сыграет в первом круге с представителем Китайского Тайбэя Джейсоном Джунгом.

Теннисисты пересекались дважды, каждый одержал по одной победе. Обе встречи состоялись на харде — том же покрытии, на котором проводится и Los Cabos Open. Последний очный матч между Джунгом и Донским датирован августом 2019 года — тогда со счётом 4:6, 6:3, 6:4 выиграл Джейсон.

Всего несколько дней назад спортсмены участвовали в травяных соревнованиях в Ньюпорте (США). Донской проиграл первый же матч (5:7, 3:6 от будущего финалиста Дженсона Бруксби), тогда как Джунг добрался аж до четвертьфинала, где без особой борьбы проиграл представителю Казахстана Александру Бублику (2:6, 4:6).

Результаты 31-летнего Донского в текущем сезоне, мягко говоря, не впечатляют — всего семь побед при 17 поражениях. Сейчас же Евгений и вовсе идёт на серии из четырёх поражений, а на харде за весь 2021 год одержал лишь три победы. Скажем прямо, это очень бледные показатели.

У Джунга ситуация похожая — восемь побед при 14 поражениях в сезоне и те же три хардовые победы. Впрочем, если россиянин в последние месяцы заметно сдал, то Джейсон наоборот — четыре из восьми успехов в году одержал на двух последних турнирах. Вероятно, именно поэтому представитель Китайского Тайбэя и является фаворитом.

На протяжении всей карьеры Евгений Донской в основном полагался на свою подачу и стабильную игру на задней линии. Такие же сильные стороны и у Джунга, вот только если игра Джейсона в затяжных розыгрышах по-прежнему находится на неплохом уровне, то из тенниса россиянина стабильность в последние месяцы (а то и годы) ушла.

Коэффициент на успех Джунга слишком низкий, чтобы делать соответствующую ставку, а вот перебрать отдельные минусовые форы на Джейсона можно. Коэффициент 1.73 на победу китайца с форой (-3) выглядит привлекательно. Хотя бы одну из партий он должен брать с брейком, что уже нам должно обеспечить как минимум возврат. Рискнём.

Ставка посмелее — победа Джунга в двух сетах. Здесь коэффициент ещё интереснее, он даже превышает двойку. Донской приближается к закату карьеры. В то же время Джунг не отличается стабильностью, так что уверенности в успехе нет. Пожалуй, вариант с обычной форой выглядит надёжнее.

Ставки на матч турнира в Лос-Кабосе Евгений Донской — Джейсон Джунг 20 июля 2021 года

Увы, нынешние реалии таковы, что некогда ведущий теннисист России лишь с большим трудом и везением может обыграть 159-го номера рейтинга ATP. Последняя победа Донского случилась более месяца назад, после чего Евгений проиграл четыре матча, в трёх из которых соперники были из-за пределов топ-100. Маловероятен успех россиянина и во вторник.

Ставка: победа Джунга с форой (-3) по геймам за 1.73.