«Селтик» — «Мидтьюлланн». Прогноз: гордые шотландцы покажут характер в Лиге чемпионов

20 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Селтик» — «Мидтьюлланн». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу шотландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех клуба из Дании оценён экспертами в 3.50. А ставки на ничью принимаются за 3.52.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Селтик» — «Мидтьюлланн» 20 июля 2021

Букмекеры не уверены, что матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Селтик» — «Мидтьюлланн» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Селтик» — «Мидтьюлланн» (20.07.2021)

Второй месяц лета перевалил за экватор, времени на отдых у любителей футбола больше нет. Чемпионат Европы благополучно завершился, пора возвращаться к клубным историям. Тем более что в еврокубках в самом разгаре квалификация. Например, в Лиге чемпионов добрались до второго квалификационного раунда.

Сразу шесть матчей запланированы на вторник, 20 июля. В Шотландии на стадионе «Селтик Парк» местный «Селтик» сыграет с «Мидтьюлланном» из Дании, свисток прозвучит в 21:45 мск. Шотландские болельщики ликуют, поскольку коронавирусные ограничения ослабли. На трибуны смогут попасть около 9000 зрителей.



У «Селтика» богатейшая история выступлений как в родной Шотландии, так и на европейской арене. Однако в последние годы клуб не держит собственную планку. Достаточно просто сказать, что в прошлом сезоне он безропотно отдал чемпионство заклятому сопернику — «Рейнджерс». Команда Стивена Джеррарда оторвалась аж на 25 очков. С Кубком Шотландии тоже не сложилось.



При этом «кельты» никак не могут добраться до группового этапа Лиги чемпионов с сезона-2017/2018. Например, в прошлом году уступили во втором раунде квалификации турнира «Ференцварошу» и отправились в групповой этап Лиги Европы. Но и там пошуметь не вышло. Финишировали последними.



Джон Кеннеди ушёл в отставку, а на пост главного тренера взяли австралийца Ангелоса Постекоглу. Конечно, перемены могут быть к лучшему, но здесь надо сразу оговорить, что карьера специалиста была построена на азиатских и австралийских командах. С британским и европейским футболом он незнаком. Работал со сборной Австралии, а затем возглавлял один из японских клубов.

С другой стороны — у соперника тоже произошли весомые изменения. Во-первых, Бриана Приске на тренерском мостике сменил 46-летний Бо Хенриксен. Во-вторых, «Мидтьюлланн» избавился от некоторых футболистов и провёл неплохую трансферную кампанию. Самыми дорогими приобретениями оказались бразильцы Жуниньо и Шарлес.



Причём костяк вместе с капитаном Эриком Святченко (он как раз провёл пару сезонов в «Селтике») сохранился, то есть привыкать друг к другу футболисты не должны. А ведь у «волков» есть неплохой опыт игры в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне они сражались в одной группе с «Ливерпулем», «Аталантой» и «Аяксом». Соперники более чем внушительные.

Датчане же умудрились по одному разу сыграть вничью с англичанами и итальянцами. Да и в остальных случаях смотрелись достойно, хоть и ожидаемо заняли последнее место в квартете. Конечно, на стороне «Селтика» домашний стадион и болельщики, но не ударить в грязь лицом датскому клубу вполне по силам.



И всё же мы бы рискнули и проверили комбинированную ставку «1Х и тотал меньше 3.5 мяча» за коэффициент 1.78. Хозяевам есть что доказывать, да и на своём поле играть они умеют. Однако высокой результативности не ждём, даже несмотря на то, что УЕФА отменил правило выездного гола. Что-то вроде 1:0 или 1:1 увидеть здесь весьма вероятно.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Селтик» — «Мидтьюлланн» 20 июля 2021 года

«Селтик» в прошлом сезоне впервые за долгое время не стал чемпионом Шотландии, да и в целом выглядел слабо. На посту главного тренера произошли изменения. «Кельтам» есть что доказывать. Конечно, в стане «Мидтьюлланна» тоже новые лица, однако не учитывать фактор домашнего поля после ослабления коронавирусных ограничений мы бы не стали.



Прогноз: «Селтик» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.78.