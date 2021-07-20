«Рапид» — «Спарта», «Селтик» — «Мидтьюлланн» и другие матчи. Что смотреть 20 июля

2021 год перевалил за свой экватор: на календаре уже июль. В мире спорта летнее затишье: Евро-2020 уже отгремел, а Олимпиада и клубные футбольные чемпионаты ещё не стартовали. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 20 июля.
На что ставить в футболе 20 июля
Сегодня день еврокубков: продолжается квалификация в Лиге чемпионов и Лиге конференций.
В главном еврокубковом турнире выделим встречи «Рапид» — «Спарта» и «Селтик» — «Мидтьюлланн». Кроме того, «Алашкерт» сыграет с «Шерифом», «Линкольн» — с ЧФР, загребское «Динамо» — с «Омонией», а «Ференцварош» — с «Жальгирисом».
В Лиге конференций сегодня четыре встречи. Выделить здесь особенно нечего — пока играют представители малых стран. Ну и товарищеские матчи, конечно, там всегда есть на что поставить.
На что ставить в хоккее 20 июля
Сезон в хоккее завершён, можно ставить разве что на любительские соревнования. Правда, сегодня пройдёт несколько матчей молодёжных команд. Сборная Финляндии U19 сыграет со Швейцарией U20, а ещё можно последить за встречей Финляндии и Чехии до 20 лет.
На что ещё ставить 17 июля
На этой неделе проходят теннисные турниры в Гштааде, Лос-Кабосе и Умаге. Правда, все лидеры сейчас в Токио, готовятся к предстоящей Олимпиаде. Самый представительный состав, пожалуй, в Хорватии. Там играют Пабло Куэвас, Аляж Бедене, Марко Чеккинато, Карлос Алкарас Гарфия и другие теннисисты. В общем, посмотреть будет на что.
В других игровых видах спорта ставить особо не на что. До Олимпиады в Токио всего 3 дня, там будет очень интересно. А пока настраиваемся на спортивную волну. Удачных ставок!
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