«Кайрат» — «Црвена Звезда». Прогноз: Вагнер Лав готов покорять Лигу чемпионов даже в 37

21 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Кайрат» — «Црвена Звезда». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу сербов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех клуба из Казахстана оценён экспертами в 3.20. А ставки на ничью принимаются за 3.22.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Кайрат» — «Црвена Звезда» 21 июля 2021

Букмекеры не уверены, что матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Кайрат» — «Црвена Звезда» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Кайрат» — «Црвена Звезда» (21.07.2021)

Второй месяц лета перевалил за экватор, времени на отдых у любителей футбола больше нет. Чемпионат Европы благополучно завершился, пора возвращаться к клубным историям. Тем более что в еврокубках в самом разгаре квалификация. Например, в Лиге чемпионов добрались до второго квалификационного раунда.



Сразу семь матчей запланированы на среду, 21 июля. В самом раннем из них на стадионе «Центральный» в Алматы местный «Кайрат» примет сербскую «Црвену Звезду». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск, а болельщики смогут заполнить трибуны на 20 процентов от общей вместимости. Небольшая поддержка хозяевам обеспечена.



Разумеется, отечественным любителям футбола эта встреча будет интересна в первую очередь из-за Вагнера Лава. Легенда московского ЦСКА очень удачно влился в казахстанский клуб и, несмотря на почтительный возраст, стал одним из его лидеров. Второй сезон проходит довольно плодотворно.



Важно отметить, что «Кайрат» уже успел провести 19 матчей в чемпионате Казахстана. Добыл ровно десять побед и семь раз сыграл вничью. Сам же бразилец отыграл в 17 из этих встреч и оформил за это время семь голов, что не так плохо. То есть с формой как у команды в целом, так и у бразильского нападающего явно порядок.



При этом жёлто-чёрные выбили в прошлом раунде квалификации Лиги чемпионов израильский «Маккаби». Тот самый, который в прошлом сезоне высадил из квалификации Лиги Европы «Ростов» Валерия Карпина. Казахстанцы на выезде скатали ничью (1:1), а у себя дома выиграли (2:0). Один из мячей на свой счёт записал Вагнер Лав. А в национальном чемпионате 37-летний футболист в последнее время особенно эффективен.



В то же время «Црвена Звезда» успела провести в нынешнем сезоне всего лишь одну официальную игру. В первом туре сербской Суперлиги скатала нулевую ничью с одним из прямых конкурентов — «Войводиной». До этого сербы проводили только товарищеские поединки, а потому с подготовкой на первых порах могут возникнуть проблемы.



Несомненно, забывать о достижениях команды в еврокубках не стоит. Всё же на европейской арене красно-белые имеют ощутимый вес. Стабильно выступают и время от времени дают бой топовым европейским клубам. К примеру, в прошлом розыгрыше Лиги Европы вылетели только от итальянского «Милана».

Но тут надо бы сказать, что в обоих матчах сербы сыграли вничью с итальянцами. Однако дома пропустили больше, чем сумели забить на выезде. Благо теперь УЕФА в своих турнирах отменил правило выездного гола. А потому в случае ничейного исхода по итогам обеих игр будут дополнительное время и серия пенальти. Вне зависимости от количества голов дома и в гостях.



Понятно, что «Црвена» — фаворит, разница в уровне исполнителей имеется. И всё-таки существенная разница в тонусе и домашний стадион с частичной поддержкой болельщиков должны помочь «Кайрату» зацепиться за результат в первом матче. Любители рискнуть могут подумать над нулевой форой на хозяев за серьёзный коэффициент 2.35



Альтернативные варианты для ставки — «обе забьют» за 1.92 или «Кайрат» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча» за 2.37. Казахстанцы выглядят интересно в атаке, во многом благодаря усилиям Вагнера. Могут и ответить. Нам больше нравится первый вариант. В случае ничейного исхода произойдёт возврат денег.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Кайрат» — «Црвена Звезда» 21 июля 2021 года

Несомненно, «Црвена Звезда» имеет внушительный опыт выступлений на европейской арене. Да и в предстоящем матче она оправданно считается фаворитом. Однако на стороне «Кайрата» тонус (чемпионат в разгаре) и домашнее поле. Лететь в Казахстан из Сербии достаточно далеко, так что за результат хозяевам зацепиться определённо по силам.



Ставка: победа «Кайрата» с форой (0) за 2.35.