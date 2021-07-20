«Олимпиакос» — «Нефтчи». Прогноз: Вальбуэна и М’Вила сделают ответный матч формальностью

21 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Нефтчи». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение команде из Греции: поставить на победу «Олимпиакоса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.18. Успех представителей Азербайджана оценён экспертами в 16.59. А ставки на ничью принимаются за 6.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Нефтчи» 21 июля 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Олимпиакос» — «Нефтчи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.21. А поставить на «обе забьют» можно за 2.36.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Нефтчи» (21.07.2021)

Новый сезон в европейском футболе уже в конце июля начинает постепенно вступать в законные права. Второй раунд квалификации Лиги чемпионов стартует во вторник, а продолжится в среду. Свой путь в групповой этап еврокубка начнёт греческий «Олимпиакос», соперником которого станет азербайджанский «Нефтчи».

На стадионе имени Георгиоса Караискакиса встретятся чемпионы Греции и Азербайджана. Подготовку к сезону стороны провели насыщенно, среди прочих пересекались и с представителями РПЛ. В товарищеском матче «Нефтчи» оказался сильнее московского «Спартака» (2:1), хотя за красно-белых не сыграл ни один футболист, выступавший на Евро. Греки же успели встретиться с двумя клубами чемпионата России: «Уфой» (1:1) и «Краснодаром» (1:0).

В сумме же семь контрольных матчей принесли грекам пять побед и одну ничью, тогда как «Нефтчи» в трёх товарищеских встречах одержал одну победу и один раз сыграл вничью. Понятно, что переоценивать значимость этих игр явно не стоит. В любом случае явным и безальтернативным фаворитом у букмекеров считается именно «Олимпиакос».

Пояснить такой выбор легко, достаточно лишь взглянуть на подбор исполнителей в «Олимпиакосе». Помимо целого ряда игроков сборной Греции, за клуб из Пирея выступают небезызвестные Матьё Вальбуэна, Янн М'Вила и Юссеф Эль-Араби (лучший бомбардир команды прошлого сезона). Ещё два сезона назад красно-белые не оставили шансов в квалификации Лиги чемпионов «Краснодару» (6:1), а тут — скромный «Нефтчи».

«Олимпиакос» активно использует высокий прессинг, этот фактор может существенно повлиять на результат. Вряд ли в чемпионате Азербайджана большое количество команд проповедуют такой футбол, а значит, и «Нефтчи» может оказаться не готовым к такому раскладу. Бакинцы наверняка постараются сыграть на выезде надёжно, но сработает ли это?

На стороне «Нефтчи», вероятно, более хорошие физические кондиции. Ведь азербайджанцы уже сыграли два матча квалификации Лиги чемпионов, дважды обыграв тбилисское «Динамо» со счётом 2:0. Вот только теперь уровень оппозиции окажется принципиально иным, выдержать темп «Олимпиакоса» в течение 90 минут будет крайне тяжело.

Разложив предстоящую встречу на бумаге, заметим, что особенных шансов на успех у гостей не наблюдается. Да, это футбол, где возможен любой результат, но невозможно не признать, что «Олимпиакос» имеет значительно больше шансов на победу, причём победу уверенную. Наименее рисковой ставкой видится минусовая фора на греков (-1.5).

В качестве более дерзкой ставки предлагаем индивидуальный тотал «Олимпиакоса» больше 2.5 мячей. Греки наверняка пойдут вперёд с первых минут, и если им удастся забить быстрый гол, в дальнейшем мячи в ворота «Нефтчи» могут политься как из рога изобилия. И даже если азербайджанцы смогут чем-то ответить, данной ставке это никак не навредит.

Прогноз и ставки на матч «Олимпиакос» — «Нефтчи» 21 июля 2021 года

Тяжело представить условия, при которых «Нефтчи» пройдёт в следующий этап квалификации Лиги чемпионов. Уж слишком разнится уровень команд. «Олимпиакос» наверняка сделает всё возможное, чтобы решить исход противостояния уже в первом матче, и, скорее всего, у греков это получится. Возьмём победу фаворита с форой. И его индивидуальный тотал.

Ставка 1: победа «Олимпиакоса» с форой (-1.5) за 1.60.

Ставка 2: индивидуальный тотал «Олимпиакоса» больше 2.5 за 2.01.