Евгений Донской — Джон Иснер. Прогноз: американский ветеран разгромит россиянина в Мексике

22 июля Евгений Донской и Джон Иснер сыграют в матче второго круга турнира в Лос-Кабосе (Мексика). Начало — не ранее 03:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Иснера — коэффициент на его победу составляет 1.19. На успех Донского можно поставить за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Евгений Донской — Джон Иснер 22 июля 2021 года

Аналитики считают, что матч Евгений Донской — Джон Иснер получится упорным: ставки на тотал больше 23.5 гейма принимаются за 1.95, тотал меньше 23.5 гейма оценён коэффициентом 1.85. Ставки на третий сет принимаются за 2.63.

Анализ матча турнира в Лос-Кабосе Евгений Донской — Джон Иснер (22.07.2021)

Едва успели завершиться турниры первой постмэйджоровской недели, как старт взяли очередные соревнования. Единственным мужским хардовым ивентом следующих семи дней станет мексиканский Los Cabos Open. Заявился на него и россиянин Евгений Донской. И не только заявился, а уже успел пройти во второй круг. Следующим соперником станет второй сеяный Джон Иснер.

Теннисисты играли друг с другом дважды, каждый одержал по одной победе. Но стоит ли обращать внимание на результаты очных встреч, учитывая тот факт, что обе они состоялись восемь лет назад? Как бы то ни было, зафиксируем 2-1 в пользу Донского в Хертогенбосхе и ответные 3-0 от Иснера на US Open — 2013. Хотя эта информация сейчас вряд ли поможет.

Американец и россиянин в своей игре во многом полагаются на мощную подачу, однако если в случае с Донским это просто качественный ввод мяча, то Иснер обладает одной из лучших подач в мировом теннисе. Создавать брейк-пойнты и стабильно цепляться на приёме — практически невыполнимая для Евгения задача. Американец приближается к закату, но при подаче нагружает оппонентов добротно.

Матч первого круга Донского с Джеймсом Джунгом оставил больше вопросов, нежели ответов. Достаточно уверенная победа по счёту (6:1, 6:4) была добыта россиянином во многом не благодаря качественной игре, а по причине ужасного тенниса в исполнении представителя Китайского Тайбэя. Такие победы могут лишь расслабить, особенно перед битвой с существенно более сильным соперником.

Сложно предположить, как скажется на игре Иснера небольшой застой. Дело в том, что на протяжении трёх недель американец не выходил на корт в официальных матчах, а его последней игрой стало поражение в первом круге Уимблдона от Йосихито Нисиоки (2-3). Впрочем, учитывая почтенный возраст Джона (36 лет), такую паузу скорее можно расценивать как отдых, к тому же весь июль он явно не только отдыхал, но ещё и тренировался.

Победой над Джунгом Донской прервал серию из четырёх поражений, однако результаты 31-летнего россиянина в текущем сезоне по-прежнему не впечатляют. Евгений добыл всего восемь побед при 17 поражениях, лишь половина из них пришлась на хардовое покрытие. У Иснера тоже всего четыре успешных матча на харде, однако и в целом игр он провёл меньше — 9-6 на всех покрытиях в 2021 году.

Не стоит расценивать успех Донского в матче с Джунгом как резкий набор формы с перспективой заметного улучшения результатов. Евгений обыграл 159-ю ракетку мира, а уже в четверг предстоит выйти на корт против представителя топ-50. Да ещё и свежего. Потому шансы навязать сопротивление кажутся скромными.

Лезть в большие форы довольно опасно. Подача у Донского неплохая, а Иснер на приёме совсем не блещет. Следовательно, большого числа брейков и разгрома тут быть не должно. А вот счёт 2-0 в пользу Иснера за коэффициент 1.64 смотрится очень хорошо. Кажется, мы нашли идеальную ставку. В решающие моменты опыт и общий уровень наверняка помогут американцу.

Ставки на матч турнира в Лос-Кабосе Евгений Донской — Джон Иснер 22 июля 2021 года

Несмотря на 36-летний возраст, Джон Иснер редко испытывает серьёзные трудности с теннисистами из второй сотни рейтинга. Особенно на хардовом покрытии. Невероятная подача позволяет американцу сокращать время матчей до минимума, а значит, и экономить силы. Евгению Донскому придётся сильно постараться даже ради того, чтобы добраться до тай-брейка, однако выиграть его у Иснера может оказаться ещё сложнее. Возьмём победу Джона в двух сетах.

Ставка: победа Иснера со счётом 2-0 за 1.64.