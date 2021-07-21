«Кайрат» — «Црвена Звезда», ПСВ — «Галатасарай» и другие матчи. Что смотреть 21 июля

2021 год перевалил за свой экватор: на календаре уже июль. В мире спорта летнее затишье: Евро-2020 уже отгремел, а Олимпиада только еще готовится стартовать. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 21 июля.

На что ставить в футболе 21 июля

Продолжается второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, матчи становятся всё интереснее. Сегодня сразу 7 игр. Выделяем матчи «Кайрат» — «Црвена Звезда» и ПСВ — «Галатасарай». Нелёгкий соперник выпал азербайджанскому «Нефтчи» — греческий «Олимпиакос».



В Лиге конференций тоже продолжается отбор, здесь только одна игра сегодня. «Чукарички» из Сербии дома сыграют с азербайджанским «Сумгаитом».



Ну и старт олимпийского турнира! Сегодня в борьбу вступят женские команды, запланировано 6 матчей.

На что ставить в хоккее 21 июля

Сезон в хоккее завершён, можно ставить разве что на любительские соревнования. Правда, сегодня пройдёт матч сборных Швейцарии и Чехии U18.

На что ещё ставить 21 июля

На этой неделе проходят теннисные турниры в Гштааде, Лос Кабос и Умаге. Правда, все лидеры сейчас в Токио, готовятся к предстоящей Олимпиаде. Самый представительный состав, пожалуй, в Хорватии. Там играют Пабло Куэвас, Аляж Бедене, Марко Чеккинато, Карлос Алкарас Гарфия и другие теннисисты. В общем, посмотреть будет на что.



Баскетбольная сборная России U20 в рамках европейского турнира Challenger сыграет со сверстниками из Украины. А в остальном затишье, ведь все ждут Олимпиады. Ещё пара дней — и Токио затянет всех нас!