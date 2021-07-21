Наталья Вихлянцева — Астра Шарма. Прогноз: четвертьфинал в Палермо россиянке по плечу

22 июля Наталья Вихлянцева и Астра Шарма сыграют в матче второго круга соревнований в Палермо (Италия). Начало — не ранее 11:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Шарму — коэффициент на её победу составляет 1.59. На успех Вихлянцевой можно поставить за 2.37.

Коэффициенты букмекеров на матч Наталья Вихлянцева — Астра Шарма 22 июля 2021 года

Аналитики не считают, что матч Наталья Вихлянцева — Астра Шарма получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.91, тотал меньше 21.5 гейма оценён коэффициентом 1.83. Поставить на третий сет можно за 2.41.

Анализ матча турнира в Палермо Наталья Вихлянцева — Астра Шарма (20.07.2021)

Пока ведущие теннисисты готовятся к выступлению на Олимпийских играх, игроки второго эшелона всё также соревнуются за рейтинговые очки. На турнир в Палермо (Италия) заявились сразу четыре представительницы России, однако во второй круг удалось пробиться лишь Наталье Вихлянцевой.

Следующей соперницей станет седьмая сеяная из Австралии Астра Шарма. На протяжении всего 2021 года Вихлянцева планомерно скатывалась в рейтинге. Этот процесс продолжился, на данный момент россиянка занимает 180-ю позицию. Так и из топ-200 вылететь недолго. Тем не менее в Лозанне, как кажется, ей удалось найти свою игру.

Визит в Швейцарию получился как минимум неплохим. Наталья одержала две победы и пробилась в четвертьфинал, где не справилась с Мариной Заневской из-за огромного количества двойных ошибок. Уже в Палермо Вихлянцева успела в двух партиях обыграть Леони Кюнг (6:3, 6:2).

Старт Шармы на итальянском турнире получился значительно менее уверенным. В трёх сетах австралийка оказалась сильнее обладательницы уайлд-кард Лукреции Стефанини — 6:4, 1:6, 6:3. Наталья явно превосходит в уровне Стефанини, а значит, и полноценный бой Астре она сможет дать.

На прошлой неделе Шарма, как и Вихлянцева, выступала в Лозанне. Результат аналогичный — две победы и выход в четвертьфинал с последующим поражением от Каролин Гарсии из Франции. В Швейцарии австралийка обыграла Валентину Ивахненко и Кристину Плишкову, для которой грунтовые корты явно не являются любимыми. Не самые большие победы для 121-й ракетки мира из Австралии.

Нельзя не отметить, что Шарма не является большой поклонницей игры на грунте. Свой первый официальный матч на красных кортах провела лишь в 2019 году, на тот момент ей исполнилось 23 года. Тем не менее в текущем сезоне набежало девять грунтовых побед при пяти поражениях.

Грунтовая статистика Вихлянцевой в 2021 году скромнее — пять побед и столько же поражений. Впрочем, не стоит забывать и о пятиматчевой серии неудач, на которую пришлось четыре грунтовых матча. Теперь же Наталья находится на некотором подъёме и на соревнованиях в Палермо вполне способна выстрелить.

Если даже малоизвестная итальянка из середины третьей сотни рейтинга доставила Астре Шарме серьёзнейшие проблемы, то и Вихлянцева имеет все шансы на успех. Будучи андердогом предстоящего матча, россиянка может воспользоваться некоторой расслабленностью соперницы.

Мы же, в свою очередь, предлагаем вам воспользоваться возможностью сыграть на хорошем коэффициенте при относительно равных шансах теннисисток на успех. На лобовую победу Натальи дают коэффициент 2.37. На наш взгляд, он должен находиться заметно ниже, примерно в районе 2.00-2.10. Попробуем сыграть против линии.

Ставки на матч турнира в Палермо Наталья Вихлянцева — Астра Шарма 22 июля 2021 года

Турниры средней руки регулярно дарят большое количество неожиданных результатов. Когда же идёт речь о теннисистках из второй сотни рейтинга, случиться и вовсе может абсолютно всё. В своей лучшей форме Наталья Вихлянцева была 54-й ракеткой мира, на прошлой неделе в Лозанне она проявила себя неплохо. Рискнём.

Ставка: победа Вихлянцевой за 2.37.