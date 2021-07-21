«Виктория» — «Динамо-Брест». Прогноз: без Артёма Милевского ловить в еврокубках нечего

22 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Виктория» Пльзень — «Динамо» Брест. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу чехов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.14. Успех клуба из Беларуси оценён экспертами в 17.00. А ставки на ничью принимаются за 7.90.

Коэффициенты букмекеров на матч «Виктория» Пльзень — «Динамо» Брест 22 июля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч квалификации Лиги конференций «Виктория» Пльзень — «Динамо» Брест получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.35. Поставить на «обе забьют» можно за 2.50.

Анализ и прогноз матча Лиги конференций «Виктория» Пльзень — «Динамо» Брест (22.07.2021)

Второй месяц лета перевалил за экватор, времени на отдых у любителей футбола больше нет. Чемпионат Европы завершился, потихоньку возвращаемся к клубным историям. Тем более что в еврокубках в самом разгаре квалификация. Например, в Лиге конференций добрались до второго отборочного раунда.

Новый турнир УЕФА благополучно стартовал, скоро первые матчи сыграют российские клубы. Однако есть и другие интересные пары. Например, в Чехии на стадионе «Дусан Арена» местная «Виктория» Пльзень померится силами с брестским «Динамо». Встречу рассудят бельгийские арбитры, а стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.



Чехи справедливо считаются явными фаворитами. На это есть несколько причин. Во-первых, банальная разница в сравнительной стоимости составов. Трансферный ценник одного только опорника Лукаша Кавлаха оценивается почти как весь состав брестчан. Есть и другие исполнители крепкого европейского уровня: например, Павел Буча и Жан-Давид Богель.



При этом у «Виктории», в отличие от «Динамо» из Бреста, весьма солидный опыт игры в еврокубках. Правда, в последнее время дело чаще заканчивалось на квалификации. В групповом этапе Лиги чемпионов клуб не появлялся с сезона-2018/2019, а Лиги Европы — с сезона-2017/2018.

Зато в первом случае занял третье место, а во втором — первое. То есть выходил в плей-офф ЛЕ. Да и в родной Первой лиге Чехии красно-синие в последние годы стабильно заканчивают в тройке лидеров. Не попали в призы лишь в прошлом сезоне, финишировав на пятом месте с 58 очками.



Отставание от главных конкурентов оказалось крайне существенным. От «Спарты» отстали на 16 очков, а от «Славии» — на все 28. Вроде бы некий спад очевиден, однако тут нужно учитывать ситуацию соперника. Дело в том, что в брестском «Динамо» сейчас идёт настоящая перестройка.



В команде большое количество молодых игроков, плюс довольно сильно изменился состав. Артём Милевский ушёл ещё в 2020 году. Говорить о какой-либо стабильности не приходится, а работы у Сергея Ковальчука хватает. Неудивительно, что результаты заметно просели.

Не так давно команда была чемпионом Беларуси, теперь же после первого круга идёт на шестом месте в турнирной таблице. За 16 туров набрала всего лишь 24 очка, отставание от лидирующего «Шахтёра» составляет 16 пунктов. В атаке всё тоже скромно: 19 голов в 16 играх.



Единственное преимущество брестчан — в тонусе. Чемпионат Беларуси в самом разгаре, а потому форма у футболистов должны быть хорошая. «Виктория» Пльзень же сможет довольствоваться лишь шестью спаррингами. Хотя за это время чехи успели одержать пять побед и ни разу не проиграли. При этом обыграли тульский «Арсенал» (1:0) и «Уфу» (2:0).



Но даже так «Виктория» выглядит гораздо предпочтительнее. Мы бы не стали мудрить, шансов у гостей действительно мало. На наш взгляд, достойно выглядит комбинированный вариант П1 и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.12. В успехе хозяев сомнений нет, но много голов не ждём.



Результативность «Динамо-Брест» под вопросом, но для чехов это первая официальная игра. Крупной победы не ждём. Что-то вроде 2:0 или 3:0 в пользу хозяев вполне может быть. Этого запаса им наверняка хватит и на ответный поединок.

Прогноз и ставки на матч «Виктория» Пльзень — «Динамо» Брест 22 июля 2021 года

«Виктория» Пльзень справедливо идёт явным фаворитом в линии букмекеров. Чешский гигант имеет достаточный опыт выступлений в Лиге чемпионов и Лиге Европы, плюс разница в сравнительной стоимости составов значительная. Мудрить здесь нечего, шансов у белорусского клуба очень мало.



Ставка: победа «Виктории» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.12.