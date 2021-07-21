Бразилия — Германия. Прогноз: Дани Алвес выдвинулся за 43-м трофеем. Малком поможет

22 июля состоится матч первого тура группового этапа олимпийского футбольного турнира Бразилия — Германия. Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Бразилии: поставить на её победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех Германии оценён экспертами в 3.75. А ставки на ничью принимаются за 3.25.

Коэффициенты букмекеров на матч Олимпиады Бразилия — Германия 22 июля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Бразилия — Германия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. А поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз матча Олимпийских игр Бразилия — Германия (22.07.2021)

Футбольный олимпийский турнир традиционно стартует раньше официального открытия Олимпиады. Это уже норма. И самое замечательное: первый же тур групповой стадии подарит зрителям сражение одних из главных претендентов на золотые медали — сборная Германии сыграет с командой Бразилии.

Обе команды имеют любопытные составы, а бразильцы и вовсе являются победителями последнего олимпийского футбольного турнира, который прошёл в 2016 году в Рио-де-Жанейро. За жёлто-зелёных выступят два представителя РПЛ — Малком из «Зенита» и Бруно Фукс из ЦСКА. Также цвета сборной среди прочих будут защищать Ришарлисон, Габриэл Мартинелли, 38-летний Дани Алвес и Матеус Кунья из «Герты».

При всей россыпи звёздных футболистов, именно малоизвестный Кунья является лидером атак Бразилии. В 19 матчах за сборную Бразилии U-23 на его счету 18 голов. Многого можно ожидать и от Ришарлисона, который был призван в состав по специальной квоте. Ведь в число футболистов младше 24 лет он не входит.

Состав немцев значительно менее звёздный, однако выделить есть кого и здесь. Чего только стоит Максимильян Арнольд, уже 10 лет выступающий за «Вольфсбург». Большие надежды возлагаются и на 24-летнего хавбека «Байера» Надима Амири, который успел отыграть пять матчей за взрослую сборной Германии. Есть здесь и небезызвестный Макс Крузе, однако будет ли 33-летний форвард «Униона» вообще выходить в старте?

Олимпийские сборные Германии и Бразилии играли друг с другом четырежды — три победы на счету латиноамериканцев (из них две — в серии пенальти) и один успех немцев (датирован он, впрочем, ещё 1954 годом). Интересен и тот факт, что золотые медали Олимпиады в Рио бразильцы выиграли именно у немцев — 1:1 в основное время и 5:4 в серии пенальти.

Сборная Германии не так часто участвует в Олимпийских играх, но если на турнир всё же попадает, практически всегда завоёвывает медали. Тем не менее, в успешное выступление немцев именно в Токио верится с трудом — слишком много других солидных команд приехало в столицу Японии. Конкуренция солидная.

Букмекеры ставят сборную Бразилии на второе место в списке главных претендентов на золотые медали. Германия идёт пятой, но с большим отставанием от других лидеров — коэффициент на успех составляет 9.00. Вряд ли одни из главных фаворитов оступятся уже в первом матче, пусть и в противостоянии с достаточно крепкими немцами.

Предлагаем сделать ставку на победу жёлто-зелёных в основное время. Коэффициент, между прочим, более чем приятный. Он даже превышает двойку. Всё просто: состав у сборной Бразилии банально мощнее. Не видим смысла мудрить и усложнять. Опыт Дани Алвеса поможет быстро вкатиться в турнир.

Прогноз и ставки на матч Бразилия — Германия 22 июля 2021 года

Абсолютно неясно, в какой физической форме находятся команды, однако состав сборной Бразилии внушает больше доверия. Букмекеры осторожничают, выставляя на успех «селесао» коэффициент 2.15, а вот мы этого делать не будем. Поверим в кудесников мяча и действующих чемпионов турнира. Состав у них заметно интереснее.

Ставка: победа Бразилии за 2.15.