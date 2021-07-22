«Сочи» — «Кешля». Прогноз «Фонбет»: Федотов покажет, как нужно дебютировать в еврокубках

Тульский «Арсенал» пару лет назад не справился с «Нефтчи». На этот раз азербайджанцы вылетят.

22 июля в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций сыграют «Сочи» и «Кешля». Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 19:00 мск. Сделать ставку на матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Сочи»?

В межсезонье «Сочи» провёл пять товарищеских матчей. Сначала подопечные Владимира Федотова проиграли «Краснодару-2» (2:3), а затем – «Кубани» (1:2). После этого «Сочи» отправился на предсезонный турнир, который проходил в Химках и Москве. В первом матче сочинцы крупно уступили «Спартаку» (0:4), но после этого обыграли «Химки» (3:2) и «Рубин» (3:1). В итоге заняли второе место.



В летнее трансферное окно «Сочи» приобрел воспитанника «Челси» из «Метца» – полузащитника Викторьена Ангбана, а также защитников Родригао из португальского «Жил Висенте» и Матео Барача из венского «Рапида». А вот замену нападающему Антону Заболотному, который перешёл в ЦСКА, к старту в еврокубках найти так и не удалось.



По итогам прошлого сезона РПЛ «Сочи» занял пятое место, попав во второй раунд квалификации Лиги конференций. Клуб впервые в истории сыграет в еврокубках.

В какой форме «Кешля»?

Клуб выступает в чемпионате Азербайджана и после 28 матчей занимает шестое место из восьми возможных: 5 побед, 11 ничьих и 12 поражений. На данный момент лучшим бомбардиром команды является Азер Салахлы с четырьмя голами. 24 мая «Кешля» выиграл Кубок Азербайджана по футболу, обыграв в финале «Сумгаит» (2:1). Именно благодаря успешному выступлению в Кубке страны он и попал в Лигу конференций.



Клуб пробивался в различные стадии квалификации Лиги Европы и дважды Лиги чемпионов, но так и не смог дойти до групповой стадии.

«Сочи» – «Кешля»: статистика личных встреч

Команды ещё ни разу не играли друг с другом.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Сочи» – «Кешля» 22 июля 2021 года

Ставка: победа «Сочи» и общий тотал больше 2.5 гола за 2.10. (Сделать ставку).

«Сочи» должен без проблем проходить дальше, хоть это для них и дебют в еврокубках, – разница в классе огромна и очевидна. В пяти последних матчах «Кешля» потерпел три поражения, а самое главное — даже не сумел отличиться. «Сочи» тоже проиграл в трёх из пяти последних встреч, но они были товарищескими, поэтому не стоит по ним судить о форме команды Владимира Федотова.



Однако стоит сказать, что во всех пяти последних играх сочинцев прошла ставка на тотал больше 2.5 гола. Такое пари выиграло и в трёх из пяти предыдущих матчей «Кешли». Потому победа российского клуба через общий верх смотрится хорошо.

Казалось бы, уход Заболотного и недокомплект в группе атаки должны сказаться на результативности. Но в контрольных играх южане забивали много и со вкусом. Учитывая откровенно скромный уровень соперника, проблемы с голами вряд ли возникнут.