«Сочи» — «Кешля», футбол на Олимпиаде и другие матчи. Что смотреть 22 июля

2021 год перевалил за свой экватор: на календаре уже июль. В мире спорта летнее затишье: Евро-2020 уже отгремел, а Олимпиада только ещё готовится стартовать. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 22 июля.

На что ставить в футболе 22 июля

Сегодня стартует олимпийский футбольный турнир. Самая интригующая вывеска: Бразилия — Германия. В составе латиноамериканцев игроки РПЛ Малком и Бруно Фукс, ну а немецкую сборную тренирует кандидат на пост наставника сборной России Штефан Кунц. Будет очень интересно.



Кроме того, сегодня пройдут первые матчи второго отборочного раунда Лиги конференций. «Сочи» дебютирует в еврокубках домашним матчем с азербайджанским «Кешля». Пожелаем удачи команде Владимира Федотова.

На что ставить в хоккее 22 июля

Сезон в хоккее завершён, можно ставить разве что на любительские соревнования. Правда, сегодня пройдут матчи сборных Швейцарии и Чехии в двух возрастных категориях: U18 и U20.

На что ещё ставить 22 июля

На этой неделе проходят теннисные турниры в Гштааде, Лос-Кабосе и Умаге. Правда, все лидеры сейчас в Токио, готовятся к предстоящей Олимпиаде. Женщины играют в Палермо, здесь Наталья Вихлянцева сыграет с представительницей Австрии Астрой Шармой.



Ну и Олимпиада ещё не открылась, но уже началась. Помимо футбола, сегодня можно будет следить за соревнованиями по софтболу, а в пулевой стрельбе пройдут официальные тренировки. Церемония открытия ОИ-2020 уже завтра!