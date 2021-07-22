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Ставки на спорт сегодня, 22 июля, прогнозы на спорт, расписание матчей

«Сочи» — «Кешля», футбол на Олимпиаде и другие матчи. Что смотреть 22 июля
Пётр Кондаков
Ставки на спорт 22 июля, расписание матчей
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И сразу же Бразилия — Германия в Токио.

2021 год перевалил за свой экватор: на календаре уже июль. В мире спорта летнее затишье: Евро-2020 уже отгремел, а Олимпиада только ещё готовится стартовать. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 22 июля.

На что ставить в футболе 22 июля

Сегодня стартует олимпийский футбольный турнир. Самая интригующая вывеска: Бразилия — Германия. В составе латиноамериканцев игроки РПЛ Малком и Бруно Фукс, ну а немецкую сборную тренирует кандидат на пост наставника сборной России Штефан Кунц. Будет очень интересно.

Кроме того, сегодня пройдут первые матчи второго отборочного раунда Лиги конференций. «Сочи» дебютирует в еврокубках домашним матчем с азербайджанским «Кешля». Пожелаем удачи команде Владимира Федотова.

На что ставить в хоккее 22 июля

Сезон в хоккее завершён, можно ставить разве что на любительские соревнования. Правда, сегодня пройдут матчи сборных Швейцарии и Чехии в двух возрастных категориях: U18 и U20.

На что ещё ставить 22 июля

На этой неделе проходят теннисные турниры в Гштааде, Лос-Кабосе и Умаге. Правда, все лидеры сейчас в Токио, готовятся к предстоящей Олимпиаде. Женщины играют в Палермо, здесь Наталья Вихлянцева сыграет с представительницей Австрии Астрой Шармой.

Ну и Олимпиада ещё не открылась, но уже началась. Помимо футбола, сегодня можно будет следить за соревнованиями по софтболу, а в пулевой стрельбе пройдут официальные тренировки. Церемония открытия ОИ-2020 уже завтра!

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