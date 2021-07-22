«Ростов» — «Динамо». Прогноз: Сандро Шварца и Лаксальта Карпиным не напугать

23 июля состоится матч первого тура чемпионата России «Ростов» — «Динамо». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.47. Успех ростовчан оценён экспертами в 3.25. А ставки на ничью принимаются за 3.24.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Ростов» — «Динамо» 23 июля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч первого тура РПЛ «Ростов» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.99.

Анализ и прогноз матча 1-го тура РПЛ «Ростов» — «Динамо» (23.07.2021)

Второй месяц лета близится к закату, но отечественные болельщики ликуют. Российская Премьер-Лига встречает новый сезон. При этом уже стартовали квалификационные раунды в еврокубках, а в ФНЛ начали ещё в середине июля. Словом, клубного футбола в ближайшее время хватит на всех, отдыхать будет некогда.



Первый тур чемпионата России сезона-2021/2022 выпала честь открывать двум командам. В пятницу, 23 июля, на стадионе «Ростов Арена» местный «Ростов» сыграет с московским «Динамо». Из-за аномальной жары было принято решение перенести стартовый свисток на 20:00 мск. Болельщики смогут заполнить трибуны на 50%.



Соперники недавно завершили предсезонные сборы. Обращать внимание на результаты мы бы не стали, всё-таки футболисты бóльшую часть времени находились под серьёзными нагрузками, закладывалась база физических кондиций. Плюс в товарищеских встречах решаются совершенно иные задачи, игра идёт не на счёт.



Гораздо важнее отметить кадровые изменения. Например, в составе ростовчан появился Николай Комличенко. Правда, участие арендованного у «Динамо» форварда в первом туре совсем не гарантировано. Зато удалось сохранить Али Соу и Кенто Хасимото. В концовке прошлого сезоне тот же гамбиец выглядел неплохо.



Чего не скажешь про сам «Ростов». Команда Валерия Карпина провела очень нестабильный сезон. За 30 туров добыла всего 13 побед и заняла девятую строчку в турнирной таблице. На фоне 13 поражений и 37 забитых мячей результат крайне скромный. Конечно, у тренерского штаба была предсезонка, наверняка сыгранность футболистов улучшилась. Хотя уровень состава остался примерно тем же.



Москвичи финишировали всего двумя строчками выше. Из-за неубедительной концовки пустили вперёд ЦСКА, «Сочи» и «Рубин», отстав всего на три пункта от казанцев. За еврокубки зацепиться не получилось, но Сандро Шварц сохранил должность главного тренера. И это хорошо для команды, поскольку при немце она преобразилась в лучшую сторону. Спорить с этим трудно.



При этом во время летнего перерыва тоже появились новички. Во-первых, выкупили у «Копенгагена» Гильермо Варелу. Во-вторых, конечно, нельзя не отметить покупку опытнейшего Диего Лаксальта, который успел пошуметь в итальянских «Интере» и «Милане». В-третьих, в качестве свободного агента подписали экс-защитника «Вест Хэма» — Фабиана Бальбуэна. Смотрится по меньшей мере любопытно.

То есть линия обороны у бело-голубых укомплектована здорово. Все защитники-новички непременно добавят качества. А ведь у москвичей и до этого с обороной было всё не так плохо, за 30 игр в прошлом сезоне пропустили 33 гола. Меньше только у ставшего чемпионом страны в третий раз подряд «Зенита» (26 пропущенных).



Что касается ставки, здесь довольно трудно предугадать исход. «Динамо» действительно выглядит несколько интереснее: состав покрепче, в прошлом сезоне выступали чуть стабильнее. Однако на стороне «Ростова» домашний стадион и неплохая поддержка трибун. А играть в Ростове-на-Дону тяжело любому клубу. И статистика очных встреч полностью на стороне южан.



Мы бы не стали ожидать от матча много забитых мячей. Наверняка команды подходят к старту чемпионата России не в идеальном состоянии, да и играть после такой жары будет трудновато. На наш взгляд, классический букмекерский низ за коэффициент 1.64 вполне можно проверить. Вариант посмелее — Х2 и тотал меньше 3.5 мяча за 1.72.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Ростов» — «Динамо» 23 июля 2021 года

Вот и стартует первый тур нового сезона чемпионата России. Честь открывать первенство выпала «Ростову» и «Динамо». Команды завершили сборы, точечно усилились (хотя трансферная кампания москвичей выглядит солиднее). Много голов не ждём, идеальную форму соперникам только предстоит набрать, но бело-голубые вполне могут рассчитывать на очки. А вот по поводу победы есть сомнения, выезды в Ростов-на-Дону в последние годы категорически не даются.



Ставка: «Динамо» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.72.