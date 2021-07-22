Андрей Рублёв — Кей Нисикори. Прогноз: хитрый японец замучает россиянина в Токио

Нисикори остался без поддержки болельщиков, однако в Токио он будет цепляться изо всех сил.

24 июля Андрей Рублёв и Кей Нисикори сыграют в матче первого круга олимпийского турнира в Токио. Начало — не ранее 05:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Рублёва — коэффициент на его победу составляет 1.47. На успех Нисикори можно поставить за 2.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Андрей Рублёв — Кей Нисикори 24 июля 2021 года

Аналитики считают, что матч Андрей Рублёв — Кей Нисикори получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.93, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 1.93. Ставки на третий сет принимаются за 2.50.

Анализ матча Олимпиады в Токио Андрей Рублёв — Кей Нисикори (24.07.2021)

Олимпийский теннисный турнир продлится практически две недели, а значит, и стартовать он должен как можно раньше. Теннисные корты Токио будут заняты уже на второй день после официального открытия Игр. В мужском одиночном разряде Россия представлена сразу четырьмя теннисистами: Андреем Рублёвым, Кареном Хачановым, Асланом Карацевым и Даниилом Медведевым.

Одним из первых свой матч проведёт Андрей Рублёв — соперником по стартовому кругу станет представитель Японии Кей Нисикори. Ранее теннисисты играли друг с другом лишь однажды. В первом круге соревнований в Цинциннати (США) в 2018 году победу одержал Нисикори — 7:5, 6:3.

Турнир в Северной Америке, как и олимпийский турнир в Токио, проходят на харде, однако не стоит забывать, что свою лучшую форму Андрей набрал только в 2019 году. Набрал и продолжает удерживать, оттого совсем не удивителен выбор россиянина в качестве фаворита матча.

Впрочем, не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Во-первых, на стороне Нисикори огромный опыт. 31-летний теннисист не только успел сыграть финале турнира «Большого шлема», но и имеет в активе олимпийскую медаль. На последних летних Играх 2016 года он стал бронзовым призёром, завоевав первую в истории Японии теннисную медаль.

Второй и, пожалуй, главный козырь в рукаве Нисикори — фактор домашнего турнира. Олимпийские игры проходят в его стране. Пусть на трибунах не будет местных болельщиков, Нисикори будет чувствовать себя дома очень комфортно. Возможно, Рублёв и адаптируется к новым условиям по ходу турнира, однако стартовать в Токио битвой с местным теннисистом крайне сложно.

Говоря о текущей форме Рублёва и Нисикори, в глаза сразу же бросается серьёзный статистический перевес в пользу россиянина. На хардовых кортах Андрей в 2021 году провёл 24 матча, проиграв лишь четырежды. Кей демонстрирует значительно более скромные результаты — шесть хардовых побед при семи поражениях.

Потому перекос в линии в пользу россиянина понятен. Пятый номер посева, достаточно открытая сетка вплоть до полуфинала — всё это должно сподвигнуть вторую ракетку России замахнуться на олимпийскую медаль. В том случае, если Андрей покажет свой лучший теннис, проблем с Нисикори возникнуть не должно.

Тем не менее опыт Кея и фактор домашнего турнира явно должен сыграть в его пользу. Нисикори до последнего будет сражаться и не отдаст просто так ни одного гейма. Или даже розыгрыша. Сил у него достаточно, опыта — тоже. Если Андрей затратит время на раскачку, игра непременно затянется. Вполне вероятны три партии, на этот вариант букмекеры предлагают бодрый коэффициент 2.50.

Однако для ставки можно взять и менее рискованное предложение — тотал больше по геймам. Например, на ТБ 22.5 гейма дают 1.93. Пари зайдёт даже в двух сетах, если они получатся довольно плотными. Допустим, тай-брейк в одной из партий и 6:4 — в другой. Вполне реальный расклад. Если же дойдёт до третьего сета, тотал больше зайдёт практически наверняка.

Ставки на матч турнира в Токио Андрей Рублёв — Кей Нисикори 24 июля 2021 года

Явное преимущество Рублёва на бумаге далеко не всегда превращается в уверенную победу. Когда же речь идёт об Олимпиаде, случиться может всё, что угодно. Наверняка Андрей пробьётся во второй раунд, однако лёгким матч с действующим бронзовым призёром Игр точно не будет.

Ставка: тотал больше 22.5 гейма за 1.93.