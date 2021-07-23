«Ростов» — «Динамо», открытие Олимпиады и другие турниры. Что смотреть 23 июля

2021 год перевалил за свой экватор: на календаре уже июль. В мире спорта после короткого перерыва снова весело: возвращается из отпуска клубный футбол, стартует Олимпиада. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 23 июля.
На что ставить в футболе 23 июля
Дождались! Стартует новый сезон РПЛ. В первом матче нового сезона «Ростов» примет «Динамо». Правда, из-за коронавируса, по-видимому, матчи пока будут без зрителей или с минимальным количеством таковых. Но в любом случае наш футбол возвращается, и это здорово!
Кроме того, один матч сегодня в ФНЛ, «Олимп Долгопрудный» принимает «КАМАЗ». Стартует чемпионат Бельгии, здесь в первом матче «Стандард» сыграет с «Генком». А ещё очень интригующий матч во второй Бундеслиге — «Шальке» — «Гамбург».
На что ставить в хоккее 23 июля
Сезон в хоккее завершён, можно ставить разве что на любительские соревнования. Правда, сегодня пройдут матчи сборных Швейцарии и Чехии в двух возрастных группах: U18 и U20.
На что ещё ставить 23 июля
На этой неделе проходят теннисные турниры в Гштааде, Лос-Кабосе и Умаге. Правда, все лидеры сейчас в Токио, готовятся начать борьбу на Олимпиаде.
Кстати, о ней! В Токио сегодня церемония открытия игр. Уже завтра начнётся первый по-настоящему плотный соревновательный день, но и сегодня уже будет на что посмотреть. В стрельбе из лука начинаются индивидуальные соревнования. Кроме того, можно наблюдать за греблей и конным спортом, а в стрельбе пока проходят официальные тренировки.
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