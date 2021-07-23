«Рубин» — «Спартак». Прогноз: такие красно-белые Леониду Слуцкому не по зубам

24 июля состоится матч первого тура чемпионата России «Рубин» — «Спартак». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех казанцев оценён экспертами в 3.38. А ставки на ничью принимаются за 3.56.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Рубин» — «Спартак» 24 июля 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч первого тура РПЛ «Рубин» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз матча 1-го тура РПЛ «Рубин» — «Спартак» (24.07.2021)

Второй месяц лета близится к закату, но отечественные болельщики ликуют. Российская Премьер-Лига встречает новый сезон. При этом уже стартовали квалификационные раунды в еврокубках, а в ФНЛ начали ещё в середине июля. Словом, клубного футбола в ближайшее время хватит на всех, отдыхать будет некогда.



Первый тур чемпионата России сезона-2021/2022 откроют «Ростов» и «Динамо» в пятницу, а продолжится программа в субботу, 24 июля, сразу тремя встречами. В Казани на стадионе «Ак Барс Арена» местный «Рубин» попробует взять реванш у столичного «Спартака». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.



Дело в том, что соперники совсем недавно встречались на предсезонном товарищеском турнире. Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 4:0 в пользу красно-белых. Такого чудовищного преимущества у москвичей, конечно, не было, счёт не совсем по игре. Слишком уж хорошей оказалась реализация. Но на победу определённо наиграли.



Начали бодро, за первые десять минут первого тайма создали два хороших момента. Третий принёс пенальти, который реализовал опытный Виктор Мозес. До перерыва казанский клуб ещё пытался отыграться, исправить положение. Даже были опасные атаки. Но во втором тайме пропустил и натурально посыпался. Стало больше брака в простых ситуациях, отсюда и вытек кошмарный результат.



Вообще под руководством Леонида Слуцкого «Рубин» заметно преобразился. В прошлом сезоне замкнул четвёрку лучших команд чемпионата России и попал в еврокубки. Причём отставание от финишировавшего третьим «Локомотива» составило всего три пункта. Совсем скоро предстоит сыграть в третьем отборочном раунде Лиги конференций — новом турнире УЕФА.



Да и игру казанцы демонстрировали в прошлом сезоне солидную. Дважды обыграли ЦСКА, «Зенит» и «Динамо», по три очка отобрали у «Ростова», «Сочи» и как раз «Спартака». Однако предсезонка скорее разочаровала. Помимо серьёзного поражения от «Спартака», была довольно тяжёлая победа над «Химками» (1:0) и не менее тяжёлое поражение от «Сочи» (1:3). Единственный гол забили при 0:3 с пенальти.



Понятно, что смотреть на результаты в товарняках — последнее дело. Вот только качество футбола у того же «Спартака» внушает куда больше доверия. При новом главном тренере красно-белые заметно лучше стали играть в обороне, стало гораздо меньше ошибок на своей половине поля. Да и в атаке, как видно, полный порядок.

Несомненно, Рую Витории ещё только предстоит себя проявить на тренерском мостике в столичной команде. Впереди, например, матч квалификации Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой» — возможность будет отличная. При этом нужно постараться переплюнуть заслуги Доменико Тедеско. В прошлом сезоне эмоциональный немец подарил москвичам серебряные медали.



Пока получается здорово. Совсем скоро можно будет посмотреть обновлённую команду в деле. «Рубин» Слуцкого на своём поле наверняка окажет должное сопротивление, но в спаррингах казанцы скорее разочаровали. Мы бы проверили победу гостей с нулевой форой за коэффициент 1.70. Альтернатива — Х2 и тотал меньше 3.5 мяча за 1.87.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Рубин» — «Спартак» 24 июля 2021 года

В Российской Премьер-Лиге стартует новый сезон. Предсезонка закончена, теперь у команд есть отличная возможность проверить наработки в деле. Казанский «Рубин» Леонида Слуцкого во время товарищеского турнира вызывал много вопросов, а вот «Спартак» при Руе Витории пока выглядит здорово. Мы отдаём предпочтение гостям, с мотивацией у них тоже проблем быть не должно. Без очков они Татарстан вряд ли покинут.



Ставка: победа «Спартака» с нулевой форой за 1.70.