Аслан Карацев — Томми Пол. Прогноз: россиянин быстро разберётся с американцем на Олимпиаде

24 июля Аслан Карацев и Томми Пол сыграют в матче первого круга олимпийского турнира в Токио. Начало — не ранее 05:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Карацева — коэффициент на его победу составляет 1.38. На успех Пола можно поставить за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Аслан Карацев — Томми Пол 24 июля 2021 года

Аналитики считают, что матч Аслан Карацев — Томми Пол получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.73, тотал меньше 21.5 гейма оценён коэффициентом 2.01. Ставки на третий сет принимаются за 2.54.

Анализ матча Олимпиады в Токио Аслан Карацев — Томми Пол (24.07.2021)

Олимпийский теннисный турнир продлится практически две недели, а значит, и стартовать он должен в первые же дни после официального открытия Игр. Уже 24 июля пройдут первые матчи. В мужском одиночном разряде будет весело. Россию представят сразу четыре теннисиста: Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Даниил Медведев и Карен Хачанов.

Во второй игровой день на корт выйдет и Карацев, соперником станет представитель США Томми Пол. Ранее спортсмены друг с другом не играли, и это достаточно легко объяснить — до начала сезона россиянин выступал преимущественно на турнирах категории «челленджер». Теперь же Аслан существенно прибивал как в результатах, так и в рейтинге. Справедливо, что именно он считается фаворитом встречи.

Карацев проводит лучший сезон в карьере, и, что важно, именно хардовые корты, как кажется, подходят ему лучше всего. В 19 проведённых матчах на этом покрытии одержал 16 побед, а на соревнованиях в Дубае (ОАЭ) даже завоевал титул. Аслан немного сдал в результатах во время травяного сезона, однако олимпийский турнир пройдёт именно на харде, что станет для него большим преимуществом не только над Полом.

Результаты американца в 2021 году не впечатляют вообще. 15 побед при 13 поражениях в сезоне и 6-6 конкретно на харде. На Открытом чемпионате Австралии Томми добрался лишь до второго раунда, где не смог обыграть профильного грунтовика Каспера Рууда — 1-3. Для сравнения, Карацев на Australian Open — 2021 играл в полуфинале, попутно обыграв Феликса Оже-Альяссима, Григора Димитрова и Диего Шварцмана. Разница чувствуется.

Игровые стили обоих теннисистов достаточно схожи. Карацев и Пол не могут похвастаться мощной подачей, а значит, большую часть очков выигрывают благодаря уверенным действиям на задней линии. Когда каждый из них пытается несколько ускорить игру и пойти в атаку, зачастую это заканчивается ошибками. Кажется, и в матче первого круга олимпийского турнира мы увидим спокойный теннис в исполнении обоих игроков.

Если ход матча действительно получится именно неспешным и размеренным, выйти победителем больше шансов явно имеет Карацев. Россиянин стабильнее действует на задней линии, допускает меньше срывов и прочих ошибок. А главное — попросту превосходит в классе 24-летнего соперника. В таких условиях американец вряд ли сможет даже добраться до тай-брейка.

Аслан Карацев прекрасно понимает всю важность выступления за свою страну на Олимпийских играх, а значит, и к каждому из матчей подойдёт сверхответственно. Если россиянин сумеет показать такой же уровень тенниса на харде, что был у него в первые три месяца сезона, Пол вряд ли сможет что-то противопоставить Аслану.

Потому мы бы выбирали между победой Карацева в двух сетах и классическим низом. Например, на тотал меньше 22.5 гейма дают крепкий коэффициент 1.70. Он вполне может доехать даже при тай-брейке в одной из партий. Лишь бы дело ограничилось двумя сетами.

Ставки на матч турнира в Токио Аслан Карацев — Томми Пол 24 июля 2021 года

Всего шесть выигранных матчей на харде за полгода против полуфинала Australian Open и трофея в Дубае — судя по таким сравнениям, американский теннисист не имеет никаких шансов на успех. Остаётся лишь надеяться, что за четыре месяца выступлений на грунте/траве Аслан Карацев не забыл, как играть на своём любимом покрытии. Ждём спокойной победы россиянина.

Ставка: тотал меньше 22.5 гейма за 1.70.