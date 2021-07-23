Вероника Кудерметова — Гарбинье Мугуруса. Прогноз: два сета — вот и вся Олимпиада

25 июля Вероника Кудерметова и Гарбинье Мугуруса сыграют в матче первого круга олимпийского турнира в Токио. Начало — не ранее 05:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Мугурусы — коэффициент на её победу составляет 1.31. На успех Кудерметовой можно поставить за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч Вероника Кудерметова — Гарбинье Мугуруса 25 июля 2021 года

Аналитики не считают, что матч Вероника Кудерметова — Гарбинье Мугуруса получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.91, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 1.83. Ставки на третий сет принимаются за 2.74.

Анализ матча Олимпиады в Токио Вероника Кудерметова — Гарбинье Мугуруса (25.07.2021)

24 июля в Токио стартует теннисный олимпийский турнир. В женском одиночном разряде Россию представят сразу четыре теннисистки: Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова. Хуже всего жеребьёвка обошлась с Кудерметовой — уже в первом круге выпала девятая ракетка мира Гарбинье Мугуруса.

Вероника и Гарбинье ранее играли друг с другом дважды, при этом в обоих случаях побеждала испанка. Впрочем, с кое-какими проблемами. Примечательно, что оба матча состоялись на харде. Почему это примечательно? Всё просто — именно на этом покрытии и будет проходить олимпийский турнир в Токио.

Мугуруса ранее неоднократно заявляла о желании выиграть для Испании олимпийскую медаль. Пусть теннисистка и родилась в Венесуэле, однако в Европу перебралась уже в шестилетнем возрасте, поэтому считает себя полноправной испанкой. Конечно же, о медали ОИ наверняка мечтает и Кудерметова, однако в её случае это скорее желание, а не полноценная цель.

24-летняя россиянка проводит один из лучших сезонов в карьере и к середине июля взобралась на 33-ю строчку рейтинга WTA. Другое дело, что на харде в 2021 году дела идут не особо удачно — 11 побед при девяти поражениях. Вроде бы вполне недурно, правда? Но есть нюанс.

Сравните результаты с цифрами на грунтовом покрытии. На нём Вероника проиграла всего четыре матча из 18 проведённых. Увы, грунт к Олимпийским играм в Токио не имеет никакого отношения. А потому шансы Кудерметовой пройти хотя бы пару соперниц полностью зависели от жеребьёвки. С которой не повезло.

Именно на харде Мугуруса впечатляет сильнее всего. 20 побед в 25 матчах на данном покрытии при 27 успешных матчах из 37 в сумме. Гарбинье успела стать чемпионкой хардового турнира в Дубае (ОАЭ), а на соревнованиях в Дохе (Катар) сыграла в финале (2:6, 1:6 от Петры Квитовой).

Игровая стихия Кудерметовой — атака. За счёт активных действий она может организовать проблемы практический любой сопернице. Любой, но, вероятно, не Мугурусе. Испанка — крайне разносторонний игрок, одинаково сильно действующий как в атаке, так и в обороне. Особенно сильна Гарбинье на контратаках, это может стать большой проблемой для Вероники.

Результаты испанской теннисистки в 2021 году не оставляют Веронике Кудерметовой практически никаких шансов на успех. Да, на Олимпиаде может случиться практически что угодно (вспоминаем золото Моники Пюиг), однако в то, что россиянка прыгнет выше головы на старте турнира, верится с большим трудом.

А вот победа Мугурусы со счётом 2-0 является отличным вариантом для ставки. Коэффициент более чем добротный — 1.78. Единственная надежда — традиционная нестабильность Гарбинье, которая иногда проваливает встречи от начала до конца без посторонней помощи. Но на ОИ она будет предельно мотивирована.

Ставки на матч турнира в Токио Вероника Кудерметова — Гарбинье Мугуруса 25 июля 2021 года

Гарбинье Мугуруса — одна из главных претенденток на золотую медаль турнира. Вряд ли испанка оступится в первом же матче. Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» прекрасно чувствует себя на харде, а вот Кудерметова куда опаснее на грунте. Похоже, Олимпиада для Вероники закончится через два сета.

Ставка: победа Мугурусы со счётом 2-0 за 1.78.