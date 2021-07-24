«Рубин» — «Спартак». Прогноз «Фонбет»: берегись, РПЛ! Руй Витория начнёт с победы в Казани

24 июля «Рубин» и «Спартак» сыграют в первом туре нового сезона РПЛ. Встреча на «Ак Барс Арене» начнётся в 20:00 мск. Сделать ставку на матч чемпионата России можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Рубин»

Казанцы каждый день просыпаются с мыслью: «Не продан ли Хвича?» На новый сезон грузинского полузащитника заявили, но руководители «Рубина» могут совершить трансфер Хвичи Кварацхелии в любой момент. Даже в день первого матча нового сезона РПЛ. Слишком лакомый кусочек на трансферном рынке.



Летом казанцы, как и «Спартак», принимали участие в предсезонном турнире. До него казалось, что у казанцев всё хорошо: победы над «Нижним Новгородом» (2:1 и 3:0) и «Уралом» (3:1), только одна осечка во встрече всё с теми же екатеринбуржцами (0:2). Но на предсезонном турнире на первый план вышли многочисленные проблемы.



Помимо Хвичи, «Рубин» покинул защитник Карл Старфельт. На шведа претендовал «Селтик», несколько дней назад о трансфере объявили официально. Без Старфельта центр обороны выглядел крайне слабо, чему доказательством стали семь пропущенных мячей в матчах со «Спартаком» (0:4) и «Сочи» (1:3).



Есть проблемы и в нападении. Новобранцу команды Сеаду Хакшабановичу до сих пор не нашли оптимальную позицию, Иван Игнатьев забил всего один гол с игры, не набрал оптимальную форму Денис Макаров, ждут большей результативности от Джордже Деспотовича. Без Хвичи количество голов может снизиться до минимума.

В какой форме «Спартак»

Красно-белые начали первые предсезонные сборы под руководством нового тренера Руя Витории с поражения от азербайджанского «Нефтчи» (1:2) и ничьей со словенским «Браво» (2:2). Однако с каждым днём футболисты всё лучше понимали требования португальского специалиста. Это привело к четырём дальнейшим победам, в которых были забиты 17 мячей.



Сначала «Спартак» обыграл хорватский «Шибеник» (4:2), а затем выиграл предсезонный турнир, в ходе которого оказался сильнее «Сочи» (4:0), «Рубина» (4:0) и «Химок» (5:1). 4 августа красно-белым играть против «Бенфики» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, поэтому времени на раскачку нет, в оптимальной форме нужно быть уже сейчас.



К старту нового сезона новичков в «Спартаке» не появилось. Хотя официально заявлялось о желании усилить позиции правого защитника и опорного полузащитника. Витория определялся со стартовым составом и будущим тех, кто вернулся из аренд или играл в минувшем сезоне за «Спартак-2». Лучше всех по ходу сборов себя проявили полузащитники Михаил Игнатов и Резиуан Мирзов, а также нападающий Георгий Мелкадзе. А вот нападающий Максим Глушенков с высокой долей вероятности не попадёт в заявку на матч с «Рубином» и будет отдан в аренду.

Во встрече с «Рубином» 10 дней назад травму получил вратарь Александр Селихов. Из-за сложного перелома пальца руки 27-летний футболист пропустит минимум 3 месяца. Также в первом туре нового сезона РПЛ не сыграет защитник Павел Маслов, восстанавливающийся после травмы, полученной ещё в мае. Нападающий Эсекьель Понсе находится в расположении сборной Аргентины на Олимпийских играх.

«Рубин» — «Спартак»: статистика личных встреч

Команды играли друг с другом на предсезонном турнире, спартаковцы оказались на голову сильнее, победив 4:0. Голами отметились Виктор Мозес, Александр Соболев, Роман Зобнин и Георгий Джикия.



В минувшем сезоне РПЛ «Рубин» и «Спартак» обменялись домашними победами — по 2:0. Обыграв красно-белых в феврале, казанцы прервали 7-матчевую серию без побед во встречах со спартаковцами.



Из действующих футболистов лучшим бомбардиром противостояния является полузащитник красно-белых Квинси Промес, на счету которого четыре гола.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Рубин» — «Спартак» 24 июля 2021 года

Ставка: победа «Спартака» за 2.25 (Сделать ставку).



14 июля красно-белые продемонстрировали Леониду Слуцкому всю свою мощь. У тренера «Рубина» были 10 дней на то, чтобы постараться внести коррективы в игру и не уступить в чемпионате с разгромным счётом. Без кадрового усиления сделать это проблематично. «Спартак» же, напротив, постоянно прибавляет, сборники, вернувшиеся в расположение клуба с Евро-2020, приближаются к оптимальной форме.



В отличие от «Рубина», у красно-белых нет серьёзных кадровых проблем. Соболев, Ларссон, Промес, Мозес, Мелкадзе и Игнатов в контрольных матчах плели те самые «спартаковские кружева», позволявшие громить соперников. Положительно сказалось на команде и возвращение к игре в четыре защитника. Витория тщательно маскирует имеющиеся проблемы, делая акцент на козырях.



Не исключён вариант, при котором снова забьёт только «Спартак». На это можно поставить с коэффициентом 3.70. Москвичи забивают в семи подряд матчах в Казани. Но если Хвича снова выдаст что-то экстраординарное, то можно перестраховаться и просто поставить на победу команды Витории.