«Рубин» — «Спартак», старт Олимпиады и другие турниры. Что смотреть 24 июля

В Токио разыграют первые медали. Будет ли урожай у нашей сборной?

2021 год перевалил за свой экватор: на календаре уже июль. В мире спорта после короткого перерыва снова весело: возвращается из отпуска клубный футбол, стартует Олимпиада. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 24 июля.

На что ставить в футболе 24 июля

РПЛ набирает обороты, сегодня здесь три матча. Самый интересный, пожалуй, в Казани, где «Рубин» попытается взять у «Спартака» реванш за 0:4 в рамках предсезонного турнира. Кроме того, «Химки» принимают «Зенит», а «Локомотив» сыграет с «Арсеналом».

Кроме того, очередной тур в ФНЛ, ознаменованный встречей команд, которые очень хотят повыситься в классе по итогам сезона: «Балтика» принимает «Оренбург». На Олимпиаде сегодня день матчей женских команд.

На что ставить в хоккее 24 июля

Сезон в хоккее завершён, можно ставить разве что на любительские соревнования. Правда, сегодня пройдут матчи сборных Швейцарии и Чехии в двух возрастных группах: U18 и U20.

На что ещё ставить 24 июля

Сегодня первый официальный день Олимпиады-2020! Начинаем без раскачки, сегодня куча интересных событий. В баскетболе 3 на 3 мужская сборная России сыграет с командами Китая и Нидерландов, а женская — с Японией и Китаем.

В стрельбе из лука соревнования смешанных пар. Наша команда в составе Ксении Перовой и Галсана Базаржапова в 1/8 финала сразится с Турцией. В спортивной гимнастике — квалификационные соревнования у мужчин. В бадминтоне свой первый матч на групповой стадии проведёт наша пара Владимир Иванов/Иван Созонов. Они сыграют с датчанами Кимом Аструпом и Андерсом Расмуссеном.

В пляжном волейболе Илья Лешуков и Константин Семёнов выйдут на песок против испанской пары Эррера/Гавира, а в классическом мужская сборная России начнёт свой путь матчем с Аргентиной.

В боксе болеем за двух наших девушек. В категории 64-69 кг Саадат Далгатова встретится с Баисон Маникон из Таиланда, а в категории 54-57 кг Людмилу Воронцову ждёт бой с Ирмой Теста из Италии.

У велогонщиков сегодня групповая гонка на 234 километра. От нашей страны в ней будут бороться за медали Павел Сиваков, Александр Власов и Ильнур Закарин.

Начинаются соревнования в фехтовании. В женской шпаге Айзанат Муртазаева в 1/32 финала будет сражаться с представительницей Гонконга Син Кайлин. Виолетта Колобова начнёт свой путь с 1/16 финала поединком с Александрой Ярецкой из Польши, а соперницей Юлии Личагиной на этой стадии будет итальянка Мара Наварриа. В мужской сабле Камил Ибрагимов в 1/16 финала встретится с Бенедиктом Вагнером из Германии, Вениамин Решетников — с египтянином Заидом Эльсисси, а Константин Лоханов — с корейцем Кимом Юн Хваном.

В дзюдо в категории до 48 килограммов Ирина Долгова в первом круге встретится с Соней Бхаттой из Непала. У мужчин в категории до 60 кг Роберт Мшвидобадзе начнёт с 1/8 финала, а его соперник определится в предварительных поединках.

В стрельбе болеем за Анастасию Галашину и Юлию Каримову в пневматической винтовке с 10 метров. Мужчины будут стрелять с того же расстояния из пистолета, здесь от команды ОКР выступят Артём Черноусов и Вадим Мухаметьянов.

Квалификационные заплывы запланированы в плавании, здесь обращаем внимание на Мартина Малютина, Антона Чупкова и других россиян.

В настольном теннисе в первом раунде Яна Носкова сыграет с Притикой Паваде из Франции, а у мужчин Константин Скачков сразится с Димитре Леваяцем из Сербии. В большом теннисе непростое испытание у Даниила Медведева, ему играть с казахстанцем Александром Бубликом. Непросто будет и Аслану Карацеву, который сыграет с американцем Томми Полом. Анастасии Павлюченковой выпало играть с ветераном тура — Сарой Эррани из Италии. Вступят в борьбу и пары: Карен Хачанов и Андрей Рублёв сыграют с американцами Радживом Рамом и Фрэнсисом Тиафо, а Вероника Кудерметова и Елена Веснина — с немецким дуэтом Анна-Лена Фридзам/Лаура Зигемунд.

В водном поло женская сборная России сыграет с Китаем. Кристина Соболь выступит на соревнованиях по женской тяжёлой атлетике в весовой категории до 49 кг, а в соревнованиях по тхэквондо болеем за Михаила Артамонова.