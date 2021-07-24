«Урал» — «Краснодар». Прогноз: Виктор Гончаренко покажет, над чем работал в межсезонье

25 июля состоится матч первого тура чемпионата России «Урал» — «Краснодар». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 4.85. А ставки на ничью принимаются за 3.76.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Урал» — «Краснодар» 25 июля 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч первого тура РПЛ «Урал» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.57. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз матча 1-го тура РПЛ «Урал» — «Краснодар» (25.07.2021)

Второй месяц лета близится к закату, но отечественные болельщики ликуют. Российская Премьер-Лига встречает новый сезон. При этом уже стартовали квалификационные раунды в еврокубках, а в ФНЛ начали ещё в середине июля. Словом, клубного футбола в ближайшее время хватит на всех, отдыхать будет некогда.

Программа первого тура чемпионата России сезона-2021/2022 продолжится в воскресенье, 25 июля, сразу тремя встречами. В Екатеринбурге местный «Урал» сыграет с «Краснодаром», свисток запланирован на 17:30 мск. Изначально планировалось пустить на трибуны до 50% от посадочных мест, но Роспотребнадзор существенно сократил это число.



В прошлом сезоне от екатеринбуржцев ожидали гораздо большего. На старте подопечные Юрия Матвеева показали себя достойно, потерпев всего лишь два поражения за восемь первых туров. При этом стабильно давали бой топ-клубам РПЛ. Ничьи с «Локомотивом» и «Зенитом» и победа над «Краснодаром» тому подтверждение.



Оранжево-чёрные вообще проигрывали тогда нечасто. Всего 10 поражений за 30 туров для команды, которая финишировала на пограничной 12-й строчке в турнирной таблице, — результат хороший. Те же столичные ЦСКА и «Динамо» проиграли столько же раз. Однако нестабильность и малое количество побед не позволили подняться выше.

«Урал» заслуженно оторвался от четырёх преследователей на девять пунктов, но все остальные участники первенства оказались выше по праву. Руководство рассчитывает, что в нынешнем сезоне клуб будет бороться за еврокубки, хотя подготовка вызывает вопросы. Из серьёзных приобретений лишь повторная аренда Ильи Помазуна у ЦСКА и аренда молодого полузащитника Луки Гагнидзе.



При этом екатеринбургскую команду покинул один из лидеров обороны — Стефан Страндберг. Опытный центральный защитник на правах свободного агента перебрался в итальянскую Серию А. В то же время трансферная кампания «Краснодара» выглядит гораздо солиднее. Виктор Гончаренко вполне может бороться за топ-3.



Конечно, сперва нужно сказать, что экс-наставник ЦСКА возглавил «быков» в концовке сезона. Мурад Мусаев относительно неплохо сыграл в еврокубках, но провалился в чемпионате России. В итоге краснодарский клуб занял лишь 10-е место, набрав 41 балл. В целом по делу. Гончаренко же пришлось с ходу вливаться.

Теперь же у белорусского специалиста были полноценные сборы, в предстоящем сезоне можно будет оценить его работу со всей строгостью. Ушли опытные Маркус Берг, Игорь Смольников и Кристофер Ольссон. Плюс в аренду отправился Даниил Уткин. Зато удалось подписать двух нападающих — Владимира Ильина из «Ахмата» и Джона Кордобу из «Герты».



Несомненно, «Урал» вполне может дать бой любой команде РПЛ на своём поле, в прошлом сезоне он это продемонстрировал. И «Краснодар» должен сохранять бдительность. Да и в первом туре может случиться всё что угодно. Всё-таки на сборах соперников мы особо не видели, трудно говорить о подготовке по товарищеским встречам.



Тем не менее краснодарцы, на наш взгляд, выглядят интереснее. Состав у них явно крепче, есть ряд игроков с опытом выступлений на высочайшем уровне. Мы бы рискнули и проверили лобовую победу гостей за коэффициент 1.81. Хотя не исключено, что хозяева могут ответить.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Урал» — «Краснодар» 25 июля 2021 года

Чемпионат России стартовал. У Виктора Гончаренко были полноценные предсезонные сборы с «Краснодаром», при этом состав набирается мощный. «Урал» на своём поле, конечно, может дать бой любой команде РПЛ, но много от него ждём. Краснодарцы, на наш взгляд, выглядят предпочтительнее.



Ставка: победа «Краснодара» за 1.81.