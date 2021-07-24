Елена Веснина — Елена Остапенко. Прогноз: россиянке хватит бензина только на парный разряд

После почти трёхлетней паузы в карьере Елена Веснина не сыграла ни одного официального матча на харде.

25 июля Елена Веснина и Елена Остапенко сыграют в матче первого круга олимпийского турнира в Токио. Начало — не ранее 05:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Остапенко — коэффициент на её победу составляет 1.22. На успех Весниной можно поставить за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Елена Веснина — Елена Остапенко 25 июля 2021 года

Аналитики не считают, что матч Елена Веснина — Елена Остапенко получится упорным: ставки на тотал больше 19.5 гейма принимаются за 1.87, тотал меньше 19.5 гейма оценён коэффициентом 1.87. Ставки на третий сет принимаются за 3.15.

Анализ матча Олимпиады в Токио Елена Веснина — Елена Остапенко (25.07.2021)

Минувшей ночью в Токио стартовал теннисный олимпийский турнир. В женском одиночном разряде Россию представят сразу четыре спортсменки: Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова. Некоторые уже добыли победы, а кто-то в борьбу вступит во второй игровой день.

Одной из таких теннисисток станет Елена Веснина. Первой соперницей 34-летней россиянки станет представительница Латвии Елена Остапенко. Ранее они играли друг с другом дважды, в обоих случаях победительницей становилась Веснина. Был матч и на харде — 6:1, 7:6 (6) в пользу Елены на соревнованиях в Дубае (ОАЭ) в 2018 году.

Впрочем, стоит ли обращать внимание на результаты очных встреч трёхлетней давности, учитывая, как много поменялось с тех пор? В 2018 году Остапенко лишь отходила от сенсационной победы на «Ролан Гаррос» и играла очень неровно. За громкими победами шли провалы с сильно уступающими в рейтинге соперницами.

Веснина же тогда была на полном ходу. Справедливости ради в том матче в Дубае она не была фаворитом, но всё же её итоговому успеху мало кто удивился. Теперь же расклады сил совсем иные. Латвийская теннисистка несколько подравняла результаты, что позволило вернуться в топ-30 рейтинга WTA.

Что касается Весниной, то Елена пропустила два года из-за беременности и родов. Успела даже официально завершить карьеру. Вернувшись в спорт в середине весны, россиянка пока так и не нашла себя прежнюю — на Олимпийские игры Веснина поехала в ранге 305-й ракетки мира.

Как итог, в 2021 году Остапенко выиграла уже 22 матча из 35 проведённых, тогда как баланс россиянки значительно скромнее — два успешных матча при четырёх поражениях. Более того, в тур Веснина вернулась аккурат перед грунтовым сезоном, а значит, на харде пока не успела сыграть ни разу. Последний матч на данном покрытии состоялся аж в 2018 году.

Нельзя забывать о том, что Веснина является действующей олимпийской чемпионкой — своё золото она взяла на Играх в Рио-де-Жанейро (в дуэте с Екатериной Макаровой). Кажется, и в Токио Елена приехала в основном ради свершений в паре и миксте, а не в «одиночке». При таких условиях Елена может банально сэкономить силы ради парного разряда.

Даже с учётом того, что Остапенко является однозначным фаворитом предстоящей встречи на бумаге, коэффициент на её успех не такой маленький, как мог бы быть. Вероятно, специалисты страхуются. Причины понятны — спортсменка из Латвии не отличается стабильностью и в любой момент может учудить.

Мы же рискнём и поверим в достаточно лёгкую победу Остапенко. Возьмём тотал меньше 19.5 гейма за 1.87. Вариант посмелее — победа Остапенко с минусовой форой по геймам. Вряд ли дело тут дойдёт хотя бы до тай-брейка. А вот что-то в духе 6:4, 6:3 тут вполне вероятно.

Ставки на матч турнира в Токио Елена Веснина — Елена Остапенко 25 июля 2021 года

Елена Веснина и через четыре месяца после возобновления карьеры не может найти свой теннис, тогда как амбициозная Остапенко сделает максимум для успеха на старте Олимпиады. Если игра у латвийки пойдёт с первых же геймов, даже призрачные шансы Весниной сразу же сойдут на нет.

Ставка: тотал меньше 19.5 гейма за 1.87.