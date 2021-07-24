«Крылья Советов» — «Ахмат». Прогноз: самарцы завоюют любовь нейтральных болельщиков

25 июля состоится матч первого тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Ахмат». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу самарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.60, а успех грозненцев оценён экспертами в 3.12. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Крылья Советов» — «Ахмат» 25 июля 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч первого тура РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.145. Поставить на «обе забьют» можно за 1.99.

Анализ и прогноз матча 1-го тура РПЛ «Крылья Советов» Самара — «Ахмат» Грозный (25.07.2021)

Второй месяц лета близится к закату, но отечественные болельщики ликуют. Российская Премьер-Лига встречает новый сезон. При этом уже стартовали квалификационные раунды в еврокубках, а в ФНЛ начали ещё в середине июля. Словом, клубного футбола в ближайшее время хватит на всех, отдыхать будет некогда.

Программа первого тура чемпионата России сезона-2021/2022 продолжится в воскресенье, 25 июля, сразу тремя встречами. В Самаре местные «Крылья Советов» примут грозненский «Ахмат», стартовый свисток запланирован на 19:00 мск. Из-за коронавирусных ограничений игру смогут посетить всего лишь 500 зрителей.



В прошлом сезоне самарцы выступали в ФНЛ — втором по силе и значимости футбольном дивизионе страны. За 42 тура набрали 101 очко и забили ровно 100 голов. Отрыв от ближайшего преследователя составил семь пунктов. При этом команда успела пободаться в финале Кубка России с «Локомотивом» (1:3).



Выступили подопечные Игоря Осинькина выше всяких похвал. Даже выдали беспроигрышную серию из 17 туров, за время которой лишь однажды сыграли вничью. В остальных 16 случаях сплошные победы, 11 из них — всухую. То есть проблем нет не только с атакой, но ещё и с обороной.

Теперь, судя по всему, «крылышки» собираются остаться в российской элите надолго. Во-первых, удалось сохранить нападающего Ивана Сергеева, который поставил несколько рекордов в ФНЛ. Во-вторых, освежили линию полузащиты двумя молодыми игроками «Динамо» и «Сочи» — Липовым и Пруцевым соответственно.



При этом стан команды пополнили талантливые Пиняев и Глушенков, плюс опорник из украинской «Зари» Дмитрий Иванисеня и нападающий Герман Онугха, ранее выступавший в «Тамбове» и «Краснодаре». То есть трансферная кампания проведена весьма интересная. Будет любопытно понаблюдать за обновлённой командой в предстоящем сезоне.



В «Ахмате» всё гораздо спокойнее. Пожалуй, главной новостью можно считать то, что в штаб Андрея Талалаева приехал Яя Туре — экс-игрок английского «Манчестер Сити». К тому же продали Ильина и Ненахова, а также расстались с целым рядом опытных иностранцев. Без клуба остались Исмаэл, Анхель и Одисе Роши.

Про Талалаева в прошлом сезоне было принято говорить положительно. Грозненцы под его руководством действительно преобразились: стали гораздо острее и агрессивнее, забили 36 голов. Но в итоге всё равно заняли 11-е место в таблице. На то, чтобы забраться повыше, ресурсов не хватило.



Любопытно, что соперники уже встречались друг с другом не так давно, а именно в конце апреля 2021 года. В полуфинале Кубка России в Грозном дело завершилось нулевой ничьей. Пришлось пробивать серию пенальти, где точнее оказались самарцы. Здорово сыграл вышедший на замену голкипер Евгений Фролов.



В этот раз мы бы тоже не стали ждать града забитых мячей. Но «Крылья Советов», на наш взгляд, вполне могут наиграть на очки у себя дома. Подопечные Игоря Осинькина выглядели ярко. Рискнём и проверим ставку «1Х и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.75. Что-то вроде 1:1 или 1:0 в пользу хозяев здесь вполне можно увидеть.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Крылья Советов» — «Ахмат» 25 июля 2021 года

«Крылья Советов» ярко вернулись в РПЛ и готовятся успешно стартовать в элите. В качестве соперника — неудобный «Ахмат» Андрея Талалаева. Основное время прошлой встречи победителя не выявило, но теперь, на наш взгляд, у самарцев есть хорошие шансы набрать очки. Лидеров удалось сохранить, плюс на подмогу пришли молодые футболисты.



Ставка: «Крылья Советов» не проиграют и тотал меньше 3.5 мяча за 1.75.