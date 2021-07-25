Олимпиада в Токио, ЦСКА — «Уфа» в РПЛ и другие матчи 25 июля: что смотреть сегодня

2021 год успел перебраться через экватор: шесть месяцев позади, на дворе середина лета. Чемпионат Европы по футболу и Кубок Америки подошли к концу, зато стартовала Олимпиада в Токио. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 25 июля.

На что ставить в футболе 25 июля

Родной чемпионат России вернулся. Ровно половина от первого тура Российской Премьер-Лиги осталась позади. На воскресенье запланированы ещё три встречи. Правда, бардак с ограничениями и непонятным количеством зрителей портит общее впечатление.

Раньше всех начнут в Екатеринбурге. Там «Урал» сразится с «Краснодаром», стартовый свисток — в 17:30 мск. Обе команды провели сравнительно немного контрольных игр, так что сюрпризы тут вполне возможны. Благо что в последние годы очные встречи получаются весёлыми.



В 19:00 в Самаре «Крылья Советов» начнут выяснять отношения с «Ахматом». Подопечные Игоря Осинькина в минувшем сезоне стали лучшими в ФНЛ и дошли до финала Кубка России. Состав с тех пор только укрепился. Так что амбиции тут довольно серьёзные.



Наконец, в 20:00 придёт время дебюта. Это будет первый официальный матч Алексея Березуцкого на посту главного тренера ЦСКА. И состоится он в Москве. Соперник — «Уфа». Болельщики на трибунах будут, хоть и в совсем скромном количестве.

Что ещё? Пара игр в великолепной ФНЛ, где завершается третий тур. Липецкий «Металлург» против «Акрона» (17:00) и «Кубань» против «Велеса» (20:00). Остальные уже отстрелялись.



И восемь встреч на футбольном турнире Олимпиады среди мужчин. Топовых вывесок нет. Египет — Аргентина (10:30), Франция — ЮАР, Новая Зеландия — Гондурас (обе — 11:00), Бразилия — Кот-д'Ивуар (11:30), Австралия — Испания (13:30), Япония — Мексика, Румыния — Южная Корея (обе — 14:00) и Саудовская Аравия — Германия (14:30).



Кроме того, можно поставить на целую россыпь второстепенных лиг. Играют в чемпионатах Украины, Бельгии, Китая, Сербии, Швеции, Дании, Польши, Румынии, Беларуси, Хорватии, Болгарии, Литвы, Финляндии, Латвии и Южной Кореи. Плюс MLS, вторая Бундеслига и ФНЛ-2.

На что ставить на Олимпиаде 25 июля

День насыщенный. Продолжается первый тур олимпийского турнира по гандболу у женщин, но сборная России начнёт совсем рано. Можно обратить внимание на матчи Норвегия — Южная Корея (10:15 мск), Испания — Швеция (13:30) и Венгрия — Франция (15:30).

Также в программе соревнования по бадминтону, боксу, велоспорту, водному поло, волейболу, гребному слалому, дзюдо, конному спорту, настольному теннису, парусному спорту, пляжному волейболу, плаванию, прыжкам в воду. А ещё — скейтбордингу, софтболу, спортивной гимнастике, стрельбе, стрельбе из лука, сёрфингу, триатлону, тхэквондо, фехтованию, тяжёлой атлетике и хоккею на траве. Глаза разбегаются.



Отдельно выделим парочку командных видов спорта. Например, в баскетболе есть несколько любопытных матчей у мужчин. Германия и Италия начнут в 7:40, Австралия и Нигерия — в 11:20. Гвоздь программы — битва сборных Франции и США (15:00). Руди Гобер, Нандо де Коло и Эван Фурнье против Кевина Дюрэнта, Дэмиана Лилларда и Джейсона Тэйтума.



В женском волейболе тоже есть несколько любопытных игр. Китай против Турции (10:25) и Бразилия против Южной Кореи (15:45). Россиянки начнут матч с Италией слишком рано.



И теннис, конечно. Андрей Рублёв сыграет с Кеем Нисикори, Стефанос Циципас — со Филиппом Кольшрайбером (оба — не ранее 9:30), а Энди Маррей — с Феликсом Оже-Альяссимом (8:00). В женском одиночном разряде болеем за Веронику Кудерметову. С жеребьёвкой ей не повезло — сразу же попалась Гарбинье Мугуруса (не ранее 8:00).

На что ещё ставить 25 июля

Есть кое-что для любителей автогонок. Речь про Формулу-Е, которая добралась до 13-го этапа. Он проходит в Лондоне. Зрителей ждёт вторая гонка. Квалификация к ней стартует в 12:00 мск, а сам заезд — в 16:00.



Ну и теннис. Сразу несколько финалов турниров по традиции состоятся в воскресенье. В Гштааде титул разыграют Каспер Рууд и Юго Гастон, в Палермо — Даниэль Коллинз и Елена-Габриэла Русе, в Гдыне — Марина Заневская и Кристина Кучова, а в Лос-Кабосе — Кэмерон Норри и Брэндон Накашима.