«Нижний Новгород» — «Сочи». Прогноз: Нобоа и Юсупов испортят Кержакову дебют в РПЛ

26 июля состоится матч первого тура чемпионата России «Нижний Новгород» — «Сочи». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.99. Успех нижегородцев оценён экспертами в 4.30. А ставки на ничью принимаются за 3.48.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Нижний Новгород» — «Сочи» 26 июля 2021

Букмекеры уверены, что матч первого тура РПЛ «Нижний Новгород» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.65. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 2.12.

Анализ и прогноз матча 1-го тура РПЛ «Нижний Новгород» — «Сочи» (26.07.2021)

Второй месяц лета близится к закату, но отечественные болельщики ликуют. Российская Премьер-Лига встречает новый сезон. При этом уже стартовали квалификационные раунды в еврокубках, а в ФНЛ начали ещё в середине июля. Словом, клубного футбола в ближайшее время хватит на всех, отдыхать некогда.

Программа первого тура чемпионата России сезона-2021/2022 завершится в понедельник, 26 июля. В Нижнем Новгороде местный одноимённый клуб примет «Сочи», стартовый свисток запланирован на 19:00 мск. Стадион смогут посетить всего лишь 500 зрителей.



Нижегородцам откровенно повезло попасть в РПЛ. По итогам прошлого сезона ФНЛ они заняли третье место, но избежали стыковых игр. Случилось это по той причине, что занявший вторую строчку «Оренбург» не прошёл лицензирование РФС из-за несоответствия стадиона. Но при этом нижегородцы вступают в новый сезон с проблемами.



Перед стартом первого тура чемпионата России у клуба не было титульного спонсора. Сейчас он появился, но долги пока не закрыты. Что и как будет на дистанции — это вопрос. Трансферы, конечно, были, но почти всех новичков подписали как свободных агентов. Зато есть опытные игроки.

Стоит также отметить, что на пост главного тренера взяли Александра Кержакова, который в прошлом сезоне принял «Томь» в ФНЛ. Начинающий специалист успел провести серьёзный спарринг с представителем РПЛ. В товарищеском поединке уступил столичному ЦСКА со счётом 1:2. Первый тайм провалил, во втором местами смотрелся интересно.



Ситуация у «Сочи» гораздо веселее. Владимир Федотов в позапрошлом сезоне чудом сохранил для клуба прописку в российской элите, а уже в прошлом — впервые в истории вывел его в еврокубки. Пятое место дало право сыграть в квалификации нового турнира УЕФА — Лиги конференций.



Более того, сочинцы успели добыть историческую победу. На своём поле принимали скромную азербайджанскую «Кешлю» и разгромили её со счётом 3:0. Этого должно хватить и на ответный матч, который пройдёт в Азербайджане. Да и придать уверенности перед новым сезоном Российской Премьер-Лиги.

По составу и по игре клуб из курортного города сильнее новичка РПЛ. Опыт выступления в чемпионате России есть, смотрятся подопечные Владимира Федотова крайне достойно даже на фоне российских грандов. Показали неплохой футбол во время предсезонки, должны показать его и теперь. На наш взгляд, П2 за коэффициент 1.99 вполне можно проверить.



Альтернативный вариант — Х2 и тотал больше 1.5 мяча за 1.80. Ярко выраженного форварда (по типу Заболотного) у «Сочи» сейчас нет, но пока что проблем с результативностью не наблюдается. По три мяча забили в ворота «Химок» (3:2) и «Рубина» (3:1) на предсезонном турнире, столько же досталось «Кешле» (3:0) в квалификации Лиги конференций. Ждём чего-то в духе 2:0 или 2:1 в пользу южан.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Нижний Новгород» — «Сочи» 26 июля 2021 года

Первый тур нового сезона Российской Премьер-Лиги подходит к концу. «Сочи» предстоит провести свою первую игру в первенстве против «Нижнего Новгорода». На наш взгляд, сочинцы выглядят предпочтительнее новичка РПЛ: футбол демонстрируют приличный, нет проблем с результативностью. Им по силам увезти очки из Нижнего Новгорода.



Ставка: «Сочи» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.80.