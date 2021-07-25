Аслан Карацев — Жереми Шарди. Прогноз: россиянин отомстит французу за Уимблдон

27 июля Аслан Карацев и Жереми Шарди сыграют в матче второго круга Олимпийского турнира в Токио. Начало — не ранее 04:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Карацева — коэффициент на его победу составляет 1.40. На успех Шарди можно поставить за 2.99.

Коэффициенты букмекеров на матч Аслан Карацев — Жереми Шарди 27 июля 2021 года

Аналитики считают, что матч Аслан Карацев — Жереми Шарди получится упорным: ставки на тотал больше 22.0 гейма принимаются за 1.73, тотал меньше 22.0 гейма оценён коэффициентом 2.01. Ставки на третий сет принимаются за 2.34.

Анализ матча Олимпиады в Токио Аслан Карацев — Жереми Шарди (27.07.2021)

Большой теннис на Олимпиаде в Токио набирает обороты. Позади стартовый круг турнира, в мужском одиночном разряде три из четырёх представителей России пробились в следующий раунд. Одним из них стал Аслан Карацев, который в понедельник сыграет с Жереми Шарди из Франции.

Ранее Карацев и Шарди играли друг с другом дважды, оба матча завершились победами француза. Более того, уроженец Владикавказа пока не сумел взять у Жереми ни одной партии. И если матч в квалификации к турниру в Шанхае в 2019 году можно вынести за скобки, то 7:6, 7:6, 6:3 в пользу Шарди на недавнем Уимблдоне выглядят достаточно убедительно.

Матч в Лондоне состоялся менее месяца назад. И даже несмотря на достаточно близкий счёт, у Карацева было не так много шансов на успех. Шарди исправно включался в самые важные моменты и вынуждал соперника ошибаться. В целом именно ошибки в достаточно простых ситуациях являются главной проблемой российского теннисиста.

Особенно стоит отметить тот факт, что до Уимблдона россиянин провёл всего семь официальных матчей на травяном покрытии. Впрочем, теперь это к делу не относится. Ведь в Токио соревнования проводятся на харде. А с этим покрытием у Аслана в 2021 году связаны тёплые воспоминания.

В стартовом раунде Олимпиады Карацев сумел избежать ошибок и добыл достаточно простую победу над американцем Томми Полом — 6:3, 6:2. Даже не самая уверенная подача не помешала Аслану пробиться во второй круг. Пол, пусть и не является видным игроком, в рейтинге АТР располагается на 54-й строчке. Уж что-то это значит.

А вот Шарди в прошлом круге выпала 195-я ракетка мира из Чили Марсело Томас Барриос. Жереми победил на классе — 6:1, 7:6 (4). Особенно стоит отметить тот факт, что Олимпиада — первый для француза турнир после того самого Уимблдона, на котором он обыграл Карацева. Не прошло и месяца, как теннисисты снова встречаются на одном из крупнейших соревнований сезона.

Карацев проводит лучший сезон в карьере, именно матчи на харде удаются лучше всего. Чего только стоит полуфинал Australian Open и последовавший за ним титул в Дубае (ОАЭ). Учитывая недавнее поражение от Шарди на траве, россиянин сделает максимум для того, чтобы взять уверенный реванш в Токио.

Результаты Шарди на хардовом покрытии не особо впечатляют, а почти месячный простой может сыграть с французом злую шутку. Успешное выступление на Олимпийских играх, по заверению самого Карацева, является для него мечтой. Одно лишь присутствие в составе сборной он считает крайне престижным.

Такой настрой может сказаться на его игре как положительно, так и отрицательно, однако опыт первого круга намекает скорее на первый вариант. Там с концентрацией и движением оказался полнейший порядок, реальных шансов зацепиться у Томми Пола банально не было. Выйдет Аслан заряженным и на игру с Шарди — закрыть француза в двух партиях он может и скорее даже должен.

Ставки на матч турнира в Токио Аслан Карацев — Жереми Шарди 27 июля 2021 года

Кажется, за четыре месяца без харда Аслан Карацев не разучился играть на своём любимом покрытии. Россиянин готов продолжать удивлять теннисную общественность, лёгкий выход в третий круг Олимпийских игр станет отличной раскачкой перед решающими стадиями. Карацев способен зайти далеко.

Ставка: победа Карацева со счётом 2-0 за 2.08.