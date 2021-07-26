Кержаков дебютирует в РПЛ и другие матчи 26 июля: что смотреть сегодня

2021 год успел перебраться через экватор: шесть месяцев позади, на дворе середина лета. Чемпионат Европы по футболу и Кубок Америки подошли к концу, зато стартовала Олимпиада в Токио. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 26 июля.

На что ставить в футболе 26 июля

Родной чемпионат России вернулся. Первый тур Российской Премьер-Лиги вышел на финишную прямую. Семь встреч позади, осталась ещё одна. В Нижнем Новгороде местный одноимённый клуб сразится с «Сочи», свисток арбитра запланирован на 19:00 мск.

Игру перенесли на понедельник из-за участия южан во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Там подопечные Владимира Федотова разгромили «Кешлю» из Азербайджана. И теперь наведаются к новичку элитного дивизиона. Команда Александра Кержакова выглядит аутсайдером сезона, но пока держится бодро.



Кроме того, можно поставить на целую россыпь второстепенных лиг. Играют в чемпионатах Украины, Сербии, Дании, Польши, Румынии, Болгарии. Плюс МЛС и чемпионат Бразилии.

На что ставить на Олимпиаде 26 июля

Выбор огромный. В программе дня соревнования по академической гребле, бадминтону, боксу, велоспорту, водному поло, баскетболу, волейболу, гандболу, гребному слалому, дзюдо, настольному теннису, парусному спорту, плаванию, пляжному волейболу, прыжкам в воду, регби-7, скейтбордингу, софтболу.



А ещё — спортивной гимнастике, стрельбе, стрельбе из лука, сёрфингу, триатлону, тхэквондо, тяжёлой атлетике, фехтованию и хоккее на траву.



Отдельно выделим парочку командных видов спорта. Например, в баскетболе есть несколько любопытных матчей. У мужчин сборная Аргентины сыграет со Словенией (7:40). Луис Скола и Факундо Кампаццо против Луки Дончича! А Япония померяется силами с Испанией (15:00).

У женщин в программе тоже две встречи, но одна из них стартует совсем рано. Остаётся игра Сербии и Канады (11:20). Ну и баскетбол 3х3: мужская сборная России в понедельник сыграет с Японией и Латвией, женская — с Румынией и Францией.

И теннис, конечно. Добрались до второго круга. У мужчин Даниил Медведев сразится с малоизвестным индусом Сумитом Нагалом, начало — не ранее 8:00. А вот девушки начнут раньше — Анастасия Павлюченкова против Анны-Лены Фридзам, Елена Веснина против Камилы Джорджи, Екатерина Александрова против Надии Подороски.

На что ещё ставить 26 июля

Прежде всего теннис. Новая неделя — старт новых турниров. В Кицбюэле и Атланте выяснять отношения будут мужчины, в обоих случаях речь про категорию ATP-250. В Австрии посев возглавил Каспер Рууд, также среди участников Роберто Баутиста-Агут, Альберт Рамос-Виньолас, Филип Краинович, Ришар Гаске. Россиян в сетке нет.



А вот в США выступит россиянин Евгений Донской, который преодолел квалификацию. Здесь участвуют Милош Раонич, Кэмерон Норри, Янник Синнер, Райлли Опелка, Джон Иснер, Тэйлор Фритц, Сэм Куэрри, Бенуа Пэр. В общем, конкуренция вполне добротная.