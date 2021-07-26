«Омония» — «Динамо» З. Прогноз: обидчик «Краснодара» не пустит Губочана в Лигу чемпионов

27 июля состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Омония» — «Динамо» Загреб. Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу хорватов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех киприотов оценён экспертами в 4.20. А ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Омония» — «Динамо» З 27 июля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Омония» — «Динамо» З получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Омония» — «Динамо» Загреб (27.07.2021)

Второй месяц лета близится к закату. Многие европейские чемпионаты постепенно встречают новый сезон. В еврокубках, к слову, уже вовсю гремят отборочные раунды. Например, во вторник, 27 июля, состоятся сразу четыре ответных встречи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Футбола хватит на всех.



Отдельного внимания вполне заслуживает пара «Омония» — «Динамо» Загреб. Ответная игра пройдёт на стадионе «ГСП» в столице Кипра, стартовый свисток запланирован на 19:00 мск. Первый матч состоялся в Хорватии и завершился победой хозяев со счётом 2:0. Шансы у хорватов на выход в следующий раунд более чем высокие.



В первом тайме подопечные Дамира Кржнара, равно как и соперник, выглядели довольно скучно. Всё веселье пошло ближе к концовке. После перерыва хозяева раскачались, а на 65-й минуте открыли счёт. Отличился Ловро Майер с передачи Кристияна Якича. А через 16 минут Майер уже сам ассистировал на Якича после углового.



Хорватский гегемон вплотную приблизил себя к выходу в третий отборочный раунд турнира. Вообще для хорватов эта игра стала третьей в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. До этого они дважды обыграли исландский «Валур»: со счётом 3:2 у себя дома и 2:0 — на выезде. Особенных проблем не возникло в обоих случаях. Разница в классе ощущалась.



Стоит признать, что в последнее время доминирование загребцев на внутренней арене (а шесть золотых сезонов в чемпионате Хорватии из семи предыдущих иначе не назовёшь) перетекает в достойные результаты в Европе. К слову, в прошлом сезоне они добрались до четвертьфинала Лиги Европы, выбив по пути лондонский «Тоттенхэм». Да и российским клубам досталось.



А ведь именно с «Динамо» из Загреба в прошлом году московский ЦСКА сражался на групповом этапе турнира. При этом даже имел существенное преимущество в домашнем матче, но извлечь из него выгоды не смог. Хорватский клуб в итоге занял первое место в группе. Как оказалось впоследствии — полностью заслуженно. А в плей-офф выбил «Краснодар».



Так что букмекеры справедливо считают хорватов фаворитами и во втором поединке с «Омонией». Всё же состав у киприотов гораздо скромнее (целый ряд футболистов сборной Кипра, а также несколько средних легионеров, включая прекрасно знакомого российским болельщикам Томаша Губочана), а статус не такой высокий. Да и с формой могут возникнуть проблемы. Дело в том, что поражение от синих стало для киприотов лишь вторым официальным матчем сезона. В то время как хорваты уже успели набить шишки и войти в тонус.

Дважды сыграли в первом раунде квалификации Лиги чемпионов и провели две встречи в родной хорватской Первой лиге. В первом туре уступили «Славену» с досадным счётом 0:2, хотя владели колоссальным преимуществом: достигли отметки в 74% контроля мяча и нанесли 21 удар по воротам. Зато во втором туре разгромили «Хрватски Драговоляц» (4:0).



При этом снова выглядели принципиально лучше. На этот раз пробили 24 раза, а мячом владели 78% игрового времени. То есть с тонусом и формой у хорватов заметных проблем нет. На наш взгляд, П2 за коэффициент 1.81 в предстоящем поединке смотрится логично. На своём поле «Омония» может дать бой, но на многое рассчитывать будет трудно.



Альтернативный вариант — Х2 и тотал меньше 3.5 мяча за 1.75. В поражение хорватов поверить трудно, но ожидать много голов мы бы не стали. Гостей устроит даже нулевая ничья, спешить им абсолютно некуда. Но притом хорватская команда в прошлом сезоне демонстрировала солидную игру в обороне. Голкипер Ливакович по-прежнему в порядке.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Омония» — «Динамо» З 27 июля 2021 года

В Лиге чемпионов добрались до ответных встреч второго квалификационного раунда. «Динамо» из Загреба на своём поле обыграло кипрскую «Омонию» с запасом. На своём поле киприоты, конечно, могут дать бой, но на многое рассчитывать не приходится. Мало того, что хорваты банально крепче, так ещё и с тонусом у хозяев могут возникнуть проблемы. А ведь раскрываться придётся — надо забивать минимум дважды.



Ставка: «Динамо» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.75.