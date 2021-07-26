Анастасия Павлюченкова — Сара Соррибес-Тормо. Прогноз: россиянка не повторит ошибок Барти

27 июля Анастасия Павлюченкова и Сара Соррибес-Тормо сыграют в матче третьего круга олимпийского турнира в Токио. Начало — не ранее 05:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Павлюченковой — коэффициент на её победу составляет 1.48. На успех Соррибес-Тормо можно поставить за 2.66.

Коэффициенты букмекеров на матч Анастасия Павлюченкова — Сара Соррибес-Тормо 27 июля 2021 года

Аналитики считают, что матч Анастасия Павлюченкова — Сара Соррибес-Тормо получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.81, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 1.92. Ставки на третий сет принимаются за 2.66.

Анализ матча Олимпиады в Токио Анастасия Павлюченкова — Сара Соррибес-Тормо (27.07.2021)

Совсем незаметно подошёл к концу и второй круг теннисного олимпийского турнира. В женском одиночном разряде стартовали сразу четыре спортсменки из России. До стадии 1/8 финала добралась лишь Анастасия Павлюченкова. Теперь это единственная надежда страны на медали.

Следующей соперницей Анастасии станет представительница Испании Сара Соррибес-Тормо. Ранее девушки встречались трижды, два матча остались за россиянкой. Единственное поражение Павлюченкова потерпела ещё в 2015 году на грунтовом турнире в Чарльстоне. Интересно, что на харде теннисистки вообще друг с другом не пересекались.

Павлюченкова пока попросту не замечает соперниц на олимпийском турнире. Если в первом круге Анастасия отдала Саре Эррани всего один гейм (6:1, 6:0), то во втором раунде повысила планку до двух геймов — 6:1, 6:1 с Анной-Леной Фридзам. Всего одна двойная ошибка, семь брейков.

Прекрасный ход набрала уроженка Москвы. Учитывая не самую сложную сетку, вполне может считаться солидной претенденткой на медали. По крайней мере, проблемы со свежестью точно не возникнут, ведь стартовые раунды закончились очень быстро. Впрочем, и Соррибес-Тормо есть чем ответить.

Взять хотя бы игру первого раунда, когда испанка сенсационно выбила из турнира первую ракетку мира — австралийку Эшли Барти (6:4, 6:3). Второй круг — более лёгкая соперница и ещё более простая победа — 6:1, 6:4 с Фионой Ферро из Франции. А ведь аппетит приходит во время еды.

Соррибес-Тормо отличается от многих испанских теннисисток тем, что, помимо грунта, достаточно комфортно себя чувствует и на более быстром харде. В 2021 году на данном покрытии у неё впечатляющие 15-5 и завоёванный трофей в Гвадалахаре (Мексика). На престижном Miami Open Сара вовсе добралась до четвертьфинала, поочерёдно обыграв крепких Дженнифер Брэйди, Елену Рыбакину и Онс Жабер.

Павлюченкова ранее регулярно показывала лучший теннис именно на харде, однако в нынешнем сезоне удивительно сместила приоритеты в пользу грунта. На красных кортах в 2021 году у неё полуфинал соревнований в Мадриде и невероятный финал Открытого чемпионата Франции.

На харде до старта Олимпиады были скромные пять побед в 12 матчах. Теперь уже семь побед, и, кажется, свою игру на жёстком покрытии Анастасия понемногу находит. Сара Соррибес-Тормо классно стартовала на Играх, с ходу обыграв лучшую теннисистку мира последних лет, однако всякая сказка рано или поздно заканчивается.

Анастасия Павлюченкова набрала великолепную форму и готова идти по сетке дальше. Идти уверенно, в двух партиях. Коэффициент — шикарный, превышает двойку. Букмекеры впечатлились двумя победами испанки и выровняли линию. Но Павлюченкова сэкономила в стартовых раундах силы, а потому наверняка покажет хороший теннис.

Ставки на матч Олимпиады в Токио Анастасия Павлюченкова — Сара Соррибес-Тормо 27 июля 2021 года

Уже в следующем раунде Павлюченкова может встретиться со своей обидчицей по финалу «Ролан Гаррос» Барборой Крейчиковой. К такому принципиальному противостоянию нужно подойти во всеоружии — свежей и без лишних травм. Для этого желательно сократить время на корте до минимума. Лишний сет в матче с Соррибес-Тормо россиянке абсолютно не нужен.

Ставка: победа Павлюченковой 2-0 по сетам за 2.10.