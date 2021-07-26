Карен Хачанов — Джеймс Дакворт. Прогноз: лёгкая прогулка для россиянина в Токио

Хачанов в порядке. О медалях думать рано, но можно зайти далеко.

27 июля Карен Хачанов и Джеймс Дакворт сыграют в матче второго круга олимпийского турнира в Токио. Начало — не ранее 05:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Хачанова — коэффициент на его победу составляет 1.17. На успех Дакворта можно поставить за 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Карен Хачанов — Джеймс Дакворт 27 июля 2021 года

Аналитики считают, что матч Карен Хачанов — Джеймс Дакворт получится упорным: ставки на тотал больше 21.0 гейма принимаются за 1.93, тотал меньше 21.0 гейма оценён коэффициентом 1.93. Ставки на третий сет принимаются за 3.10.

Анализ матча Олимпиады в Токио Карен Хачанов — Джеймс Дакворт (27.07.2021)

В отличие от олимпийского турнира в женском разряде, мужские соревнования в Токио продвигаются более размеренно. Если девушки успели выяснить имена всех участниц третьего раунда, то некоторые мужчины не провели на соревнованиях даже по два матча. Из четырёх россиян, начавших борьбу за медали, в строю по-прежнему трое: Даниил Медведев, Карен Хачанов и Аслан Карацев. Выбыл только Андрей Рублёв.

Во втором раунде Хачанов сыграет ближайшей ночью, соперником станет представитель Австралии Джеймс Дакворт. Ранее теннисисты играли друг с другом лишь один раз, причём не так давно. В прошлом году Карен обыграл Джеймса на хардовых соревнованиях в Санкт-Петербурге. Управился за два сета — 6:4, 6:4.

Нередко оппонентом по второму кругу становится теннисист ненамного сильнее, нежели тот, что был на старте турнира. В случае с Хачановым имеет место именно такая ситуация. В первом раунде Карен не без труда обыграл 57-ю ракетку мира Йосихито Нисиоку (2-1). При не самом высоком уровне игры японец выступал дома, что явно помогало. Потому фавориту пришлось попотеть.

Теперь же Хачанов сыграет с 77-м номером рейтинга ATP, который на старте турнира едва не проиграл 254-й ракетке мира из Словакии Лукашу Кляйну — 5:7, 6:3, 7:6 (7:4). Дакворт, считавшийся однозначным фаворитом, проигрывал сет и брейк. Отыгрался он во многом лишь благодаря ошибкам менее опытного спортсмена. Можно предположить, что с австралийцем Карену играть будет даже проще.

В целом же Дакворт выдаёт один из худших сезонов в карьере. В 14 матчах на харде он одержал всего семь побед, проиграв таким теннисистам, как Майкл Редлики (369-я ракетка мира), Праджнеш Гуннесваран (155), Корентен Муте (90) и Фернандо Вердаско (37 лет, 128-й номер рейтинга ATP). Не так хорошо идут дела у Джеймса и на других покрытиях, хотя это к делу не относится.

Карен слабо вкатился в сезон (в том числе была неприятная серия из четырёх поражений на грунте), зато во второй половине лета, что называется, разыгрался. На Уимблдоне вообще пробился в четвертьфинал, обновив личный рекорд травяного мэйджора. На Олимпийские игры Карен, кажется, тоже приехал не только в хорошей физической форме, но и психологически грамотно настроенным.

Ментальная готовность Хачанова — чуть ли не определяющий аспект в его игре. В Токио с этим проблем нет, а значит, такого теннисистка как Джеймс Дакворт, он обязан обыгрывать. На наш взгляд — уверенно, с запасом. А если быть точнее, в двух партиях, не доводя дело даже в одной из них до тай-брейка.

Что это значит с точки зрения ставок? На победу Хачанова в двух партиях коэффициент откровенно невысок, сгодится разве что для экспресса. А вот минусовая фора на Карена выглядит вполне играбельно. Пять-семь геймов видятся для Дакворта потолком.

Ставки на матч турнира в Токио Карен Хачанов — Джеймс Дакворт 27 июля 2021 года

Карен Хачанов в своей оптимальной форме на уровень выше Джеймса Дакворта. Сейчас ситуация такая, что форму россиянина оптимальной назвать, хоть и с натяжкой, но можно, а вот игру австралийца лучшей в карьере точно считать нельзя. В таких условиях победа уроженца Москвы просматривается ещё более явно. И победа уверенная, без траты дополнительных сил.

Ставка: победа Хачанова с форой (-4.5) по геймам за 1.78.