Женский финал в гимнастике, надежды в плавании и другие турниры. Что смотреть 27 июля

2021 год перевалил за свой экватор: на календаре уже июль. В мире спорта после короткого перерыва снова весело: возвращается из отпуска клубный футбол, стартовала Олимпиада. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 27 июля.

На что ставить в футболе 27 июля

В футболе сегодня день ответных матчей квалификации Лиги чемпионов. Правда, ни в одной паре интриги практически нет. Загребское «Динамо», «Легия», «Мальме» и «Ференцварош» наверняка пройдут дальше. Три матча в отборе Лиги конференций, но там сегодня играют представители футбольных карликов.

Кроме того, на Олимпиаде третий тур в женском футбольном турнире. На этом футбольная программа дня исчерпана.

На что ставить на Олимпиаде 27 июля

После суперпобеды наших гимнастов в командном турнире ждём повторения от девушек. Тем более что они выиграли квалификацию, оставив позади сборные США и Китая.

В плавании ждём медалей от Климента Колесникова и Евгения Рылова на дистанции 100 метров на спине. Кроме того, сегодня свой, вероятно, последний шанс стать олимпийской чемпионкой получит Юлия Ефимова на дистанции 100 метров брассом.

Женская сборная России по гандболу сыграет со Швецией. Нужно побеждать, ведь команда уже потеряла очки в игре с Бразилией. Ждём победы и от волейболисток, им играть с Аргентиной.

В теннисе Аслан Карацев сыграет с Жереми Шарди, а Карен Хачанов — с Джеймсом Даквортом. Анастасии Павлюченковой предстоит матч с испанкой Соррибес-Тормо.

На что ещё ставить 27 июля

На этой неделе проходят теннисные турниры в Атланте, Китцбюэле, Лексингтоне, Познани, Сеговии и Триесте. Да, почти все ведущие теннисисты играют на Олимпиаде, но игроки на ставках найдут для себя в этих соревнованиях много интересного.