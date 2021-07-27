Испания — Аргентина. Прогноз: Понсе и Гайч не справятся с Асенсио и Педри на Олимпиаде

28 июля состоится матч третьего тура группового этапа Олимпийского футбольного турнира Испания — Аргентина. Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Испании: поставить на её победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.94. Успех Аргентины оценён экспертами в 4.20. А ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч Олимпиады Испания — Аргентина 28 июля 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Испания — Аргентина получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. А поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

Анализ и прогноз матча Олимпийских игр Испания — Аргентина (28.07.2021)

Футбольный олимпийский турнир близится к своему экватору. Уже в среду, 28 июля, состоятся матчи заключительного тура группового этапа. Практически во всех квартетах интрига закручена до максимума, вопросов хватает. Одна из самых интересных развязок должна произойти в группе С.

В квартете выступают сборные Испании, Австралии, Аргентины и Египта. Перед третьим туром все четыре команды имеют шансы на выход в плей-офф, при этом никто ничего не гарантировал. За бортом соревнований может оказаться даже звёздная Испания. А ведь это фаворит букмекеров не просто на выход в плей-офф, но и на золотые медали.

В решающем туре испанцы, возглавляющие таблицу с четырьмя очками, сыграют с Аргентиной, имеющей на один балл меньше. Три очка есть и в активе у сборной Австралии, которая в среду померяется силами с Египтом (1). Нас ожидает действительно интереснейшая концовка, ключевым в ней будет именно матч Испании и Аргентины.

Единственная встреча между командами случилась на Олимпийских играх 1996 года. Тогда «альбиселесте» попросту не заметили соперника, вынеся испанцев со счётом 4:0. С тех пор, ясное дело, многое поменялось. Конкретно на эту Олимпиаду самый звёздный состав привезла именно Испания — шесть человек из этого состава всего несколько недель назад выступали на чемпионате Европы.

Столь закрученная ситуация в группе получилась во многом благодаря провальному старту в исполнении Испании и Аргентины. «Красная фурия» в первом туре не сумела обыграть Египет (0:0), тогда как латиноамериканцы и вовсе проиграли Австралии (0:2). Уже во втором туре соперники синхронно добыли победы, однако за ошибки на старте, кажется, одна команда в итоге расплатится невыходом в плей-офф.

В двух предыдущих матчах Испания, как и положено фавориту, много контролировала мяч и атаковала. Забить получилось лишь однажды, однако потенциал здесь серьёзный. Помешать европейцам победить могут лишь две вещи — травма капитана Дани Себальоса и тот факт, что для выхода в плей-офф достаточно даже ничьей. В подобной ситуации легко расслабиться.

Аргентинцы, также являющиеся претендентами на медали, не впечатлили ни в матче с Египтом, ни тем более в игре с Австралией. Учитывая тот факт, что им для выхода в плей-офф ничьей вряд ли хватит, рано или поздно придётся идти вперёд. Тут-то их и готовы ловить быстрые испанцы со своими контратаками!

В общем, поставим на успех более мастеровитой европейской команды. Понсе и Гайч — это хорошо, но у испанцев состав крепче и ровнее. Также возьмём классический тотал больше. Как минимум одну из сторон ничья не устроит. А это значит, что игра рискует получиться открытой, нервной и результативной.

Прогноз и ставки на матч Испания — Аргентина 28 июля 2021 года

Нас ожидает очень динамичный футбол, который может стать ещё интереснее в случае, если одна из команд отметится быстрым голом. Победа Испании просматривается исходя из состава и общего качества футбола. Если же смотреть исключительно на турнирное положение, напрашивается ставка на тотал больше. Предлагаем проверить оба варианта.

Ставка 1: победа Испании за 1.94.

Ставка 2: тотал больше 2.5 гола за 2.01.