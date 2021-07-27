«Нефтчи» — «Олимпиакос». Прогноз: Махмудов найдёт ответ для Вальбуэна в Лиге чемпионов

28 июля состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Нефтчи» — «Олимпиакос». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение команде из Греции: поставить на победу «Олимпиакоса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.99. Успех представителей Азербайджана оценён экспертами в 3.75. А ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Нефтчи» — «Олимпиакос» 28 июля 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Нефтчи» — «Олимпиакос» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. А поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Нефтчи» — «Олимпиакос» (28.07.2021)

К концу июля стартовали некоторые европейские футбольные чемпионаты, а чем же хуже всеми любимая Лига чемпионов? Второй раунд квалификации Лиги чемпионов стартовал ещё на прошлой неделе, а завтра, 28 июля, он подойдёт к концу. На стадионе «Баксель Арена» состоится ответный матч между азербайджанским «Нефтчи» и греческим «Олимпиакосом».

Подготовку к сезону обе стороны провели более чем насыщенно — помимо прочего, каждая из команд успела встретиться и с представителями РПЛ. В товарищеском матче «Нефтчи» оказался сильнее московского «Спартака» (2:1), хотя за красно-белых не сыграл ни один футболист, выступавший на Евро. Греки же успели встретиться с двумя клубами чемпионата России: «Уфой» (1:1) и «Краснодаром» (1:0).

В сумме греки одержали пять побед и добыли одну ничью в семи товарищеских поединках, тогда как «Нефтчи» в трёх контрольных встречах одержал одну победу и один раз сыграл вничью. Переоценивать значимость этих игр явно не стоит, однако результаты есть результаты. В любом случае явным и безальтернативным фаворитом у букмекеров считается именно «Олимпиакос».

Первый матч завершился неожиданно скромной победой греков со счётом 1:0. Впрочем, более чем логичное объяснение такому счёту есть — с 43-й по 63-ю минуту хозяева играли в меньшинстве. Когда же за полчаса до завершения игры составы уравнялись, «Олимпиакос» не стал рисковать и довёл дело до минимальной победы. Задел не самый внушительный, но всё же положение вполне комфортное.

До выезда в Грецию «Нефтчи» не проигрывал на протяжении 11 матчей. Правда, речь тут скорее даже не о силе азербайджанского клуба, а о слабости соперников. «Олимпиакос» даже вдесятером смотрелся очень уверенно. Греки контролировали мяч и, пусть и не создавали много моментов у чужих ворот, на своей половине поля держали всё железной хваткой.

Как бы то ни было, «Нефтчи» не остаётся ничего другого, кроме как бежать вперёд. Необязательно с первых же минут. В любом случае такой расклад полностью устроит гостей, которые более чем комфортно чувствуют себя на контратаках. Прессинг и быстрый выход из обороны чемпиона Греции становились проблемой и для куда более серьёзных оппонентов.

Четыре из пяти последних матчей «Нефтчи» завершались с исходом тотал больше 2.5. Пожалуй, предстоящая игра с «Олимпиакосом» не должна стать исключением. Как минимум должны забить оба коллектива. Почему? Всё довольно просто. Правило выездного мяча отменили, потому между 1:0 и 4:3 больше нет никакой разницы.

То есть хозяевам, с одной стороны, нет смысла форсировать события и забивать любой ценой в первом тайме. А с другой — даже пропущенный мяч не станет приговором. Скорее всего, после перерыва игра раскроется. И с моментами проблем не возникнет. Ждём чего-то в духе 1:2 или 1:1.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Нефтчи» — «Олимпиакос» 28 июля 2021 года

«Олимпиакос» — проверенный еврокубковый боец, который лишь по несчастливой случайности может пропустить дальше команду калибра «Нефтчи». Тем не менее азербайджанцы неплохо смотрелись в Пирее и без забитого мяча в родных стенах вряд ли останутся. В таких условиях забивать придётся и гостям, а это уже вынуждает проверить коэффициент 1.73. Именно столько дают на классическую ставку «обе забьют».

Ставка: обе забьют за 1.73.