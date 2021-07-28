Многоборье в гимнастике, Бразилия в волейболе и другие соревнования. Что смотреть 28 июля

2021 год перевалил за свой экватор: на календаре уже июль. В мире спорта после короткого перерыва снова весело: возвращается из отпуска клубный футбол, в разгаре Олимпиада. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 28 июля.

На что ставить в футболе 28 июля

День квалификации в Лиге чемпионов, и тут есть интрига. Сможет ли «Црвена Звезда» отыграться после поражения на выезде от «Кайрата»? «Нефтчи» уступил «Олимпиакосу» в Греции всего 0:1 и тоже надеется на проход дальше. Интересны также пары «Спарта» — «Рапид» и «Мидтьюлланн» — «Селтик», в них тоже ничего не ясно.

На Олимпиаде сегодня день мужского футбола и тут классная вывеска: Испания – Аргентина. Кроме того, посмотрим на то, сможет ли обыграть Кот-д’Ивуар команда несостоявшегося тренера сборной России Штефана Кунца – сборная Германии.

На что ставить на Олимпиаде 28 июля

Пожалуй, главное соревнование для нас сегодня – мужское многоборье в гимнастике, где на самые высокие места претендуют Никита Нагорный и Артур Далалоян.

В плавании полуфинал на 200 метров брассом у Антона Чупкова, а Климент Колесников на этой же стадии поплывёт 100 метров кролем. Ну и кролевая эстафета 4 по 200 метров, в финал наша команда вышла с четвертым временем.

Очень интересный и сложный поединок ждет наших волейболистов – матч с Бразилией. Латиноамериканцы фавориты по мнению букмекеров, но последняя очная встреча завершилась в нашу пользу – 3:0 на Лиге наций. В пляжном волейболе очередные матчи проведут наши дуэты Лешуков/Семенов и Макрогузова/Холомина.

Несколько неплохих матчей в мужском баскетболе, а в баскетболе 3х3 полуфиналы. Мужчины попробуют совершить сенсацию и обыграть Сербию, а девушек ждёт команда Китая.

В теннисе Даниил Медведев в третьем круге сыграет с Фабио Фоньини, а Карен Хачанов – с Диего Шварцманом. Анастасии Павлюченковой в четвертьфинале в соперницы досталась Белинда Бенчич. В парных соревнованиях Вероника Кудерметова и Елена Веснина будут играть с сестрами Киченок из Украины, а в миксте Павлюченкову и Андрея Рублева ждёт хорватский дуэт Додиг/Джурак.

В фехтовании командный турнир у саблистов. В четвертьфинале наша сборная сразится с Германией.

На что ещё ставить 28 июля

На этой неделе проходят теннисные турниры в Атланте, Китцбюэле, Лексингтоне, Познани, Сеговии и Триесте. Да, почти все ведущие теннисисты играют на Олимпиаде, но игроки на ставках найдут для себя в этих соревнованиях много интересного.