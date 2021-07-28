«Кешля» — «Сочи». Прогноз: в еврокубках Нобоа и Цаллагову даже легче, чем в РПЛ

29 июля 2021 года состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций «Кешля» — «Сочи». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу россиян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.61. Успех азербайджанцев оценён экспертами в 4.90. А ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Кешля» — «Сочи» 29 июля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги конференций «Кешля» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз матча Лиги конференций «Кешля» — «Сочи» (29.07.2021)

Второй месяц лета близится к закату. Многие европейские чемпионаты постепенно встречают новый сезон. В еврокубках, к слову, уже вовсю гремят отборочные раунды. Например, в четверг, 29 июля, состоятся ответные встречи второго квалификационного раунда нового турнира УЕФА — Лиги конференций. Футбола хватит на всех.

Разумеется, всё внимание отечественных болельщиков на данном этапе приковано к выступлению «Сочи». Российский клуб отправится в гости к азербайджанской «Кешле» на стадион «Шафа» в Баку. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск. Работать будут арбитры из Беларуси.



Неделю назад сочинцы принимали азербайджанский клуб на родном «Фиште» и победили со счётом 3:0. Довольно уверенно и внешне легко. С первых же минут обозначили преимущество: открыли счёт на десятой минуте усилиями новичка Родригао и могли увеличивать разницу. Но несколько раз гостей спасал вратарь.



После перерыва хозяева продолжили доминировать. Опасные моменты создавали регулярно. На 67-й минуте заработали пенальти, а на 81-й — довели дело до разгрома. Отличился вышедший на замену Максим Барсов с передачи Кристиана Нобоа. К слову, эквадорец тогда стал лучшим игроком, реализовав пенальти и отдав две голевые передачи.

Казалось бы — красота! В прошлом сезоне команда Владимира Федотова пошумела в РПЛ, теперь одержала историческую победу на европейской арене. Однако без ложки дёгтя не обошлось, старт сезона был смазан сенсационным поражением в первом туре от скромного «Нижнего Новгорода». Новичок чемпионата России выиграл с минимальным счётом.



Здесь стоит отметить, что сочинцы играли первым номером на протяжении всего матча, хотя были в роли гостей. Но солидное преимущество по ударам, угловым и проценту владения мячом не принесло никаких дивидендов. В середине второго тайма подопечные Александра Кержакова умудрились воспользоваться одним из немногочисленных голевых моментов.



Впрочем, особенным образом сказаться на Лиге конференций это поражение не должно. Про «Кешлю» по-прежнему сказать особо нечего. Чемпионат Азербайджана до сих пор не стартовал, а последняя официальная игра была с россиянами. Единственное преимущество — это домашнее поле.

В остальном азербайджанцы уступают: класс ниже, состав слабее, опыта выступлений на высоком уровне меньше. А потому мудрить на этот раз тоже не имеет особого смысла. Как ни крути, разница в классе никуда не делась. Давления на российский клуб ещё меньше: задел очень комфортный, а очки для таблицы коэффициентов УЕФА нужны.

В общем, комбинированная ставка П2 и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.97 выглядят заманчиво. Альтернатива — ИТБ2 1.5 мяча за 1.71. В первом матче сочинцы могли побеждать, и с большим счётом, с атакой сейчас порядок даже без форварда. В Нижнем Новгороде подвела скорее реализация, ведь моменты имелись в достатке. Ждём двух-трёх голов от подопечных Владимира Федотова. Скорее всего, для победы этого хватит.

Прогноз и ставки на матч Лиги конференций «Кешля» — «Сочи» 29 июля 2021 года

«Сочи» в первом матче квалификации Лиги конференций выиграл со счётом 3:0 и почти обеспечил выход в следующую стадию. Единственное преимущество на стороне «Кешли» — домашнее поле. Однако сочинцы смотрятся банально свежее и сильнее. На этот раз мы бы тоже не стали мудрить.



Ставка: победа «Сочи» и тотал больше 1.5 мяча за 1.97.