«Торпедо-БелАЗ» — «Копенгаген». Прогноз: Казань не спасёт клуб из Беларуси от вылета

29 июля 2021 года состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций «Торпедо-БелАЗ» — «Копенгаген». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу датчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех белорусского клуба оценён экспертами в 4.90. А ставки на ничью принимаются за 4.33.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Торпедо-БелАЗ» — «Копенгаген» 29 июля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги конференций «Торпедо-БелАЗ» — «Копенгаген» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 1.57.

Анализ и прогноз матча Лиги конференций «Торпедо-БелАЗ» — «Копенгаген» (29.07.2021)

Второй месяц лета близится к закату. Многие европейские чемпионаты постепенно встречают новый сезон. В еврокубках, к слову, уже вовсю гремят отборочные раунды. Например, в четверг, 29 июля, состоятся ответные встречи второго квалификационного раунда нового турнира УЕФА — Лиги конференций. Футбола хватит на всех.

Разумеется, всё внимание отечественных болельщиков на данном этапе приковано к выступлению «Сочи». Однако есть и другие интересные пары. Например, жодинское «Торпедо-БелАЗ» будет принимать «Копенгаген», стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Любопытно, что будет это в Казани на поле нейтрального стадиона «Центральный».



Дело в том, что между Данией и Беларусью нарушено авиасообщение, а потому скандинавы не смогли прилететь в Жодино. Хотя неделю назад играли в Копенгагене на стадионе «Паркен», да ещё и при восьми с половиной тысячах болельщиков на трибунах. То есть без поддержки датская команда не осталась. В итоге победила со счётом 4:1.



Всё по делу. Уже с первых минут обозначила преимущество, но до конца первого тайма гости держались. Первый гол состоялся на 43-й минуте, оборона не смогла ничего поделать с Расмусом Фальком. Исправить положение не вышло, и после перерыва, на 46-й минуте, хозяева закатили второй мяч.

Контроль мяча и острые атаки не могли пройти бесследно, уже к середине второго тайма счёт стал 4:0 в пользу «Копенгагена» — пенальти реализовал Йонас Винд. Единственное, на что хватило «Торпедо», — гол престижа на добавленных минутах. Да и тот залетел после рикошета от головы защитника. В общем, интрига тут откровенно слабая.



Вообще у белорусов сейчас состояние плачевное. В прошлом сезоне с Юрием Пунтусом у руля финишировали на третьем месте в чемпионате страны и попали в квалификацию еврокубков. Однако сейчас клуб идёт на 11-й строчке в национальном первенстве, набрав за 16 матчей всего 19 очков. Отставание от лидера составляет 21 балл.



Да и в Европе мало что светит — отыграть разницу в три мяча у опытнейшего «Копенгагена» практически невозможно. При этом ещё и Юрия Пунтуса отправили в отставку, возглавлять жодинцев в Казани будет ассистент Сергей Зеневич. На таком фоне ожидать от команды прыжка выше головы едва ли стоит.

П2 и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.79, на наш взгляд, выглядит вполне логично. У соперников принципиально иной класс, уровень мастерства у исполнителей и опыт выступлений в еврокубках. А нынешнее состояние «Торпедо» не внушает никакой уверенности. Датчанам победы со счётом 2:0 хватит за глаза.



При этом «Копенгаген» начинает понемногу набирать форму. Чемпионат Дании уже стартовал, было сыграно два тура. На прошедших выходных «львы» скатали с вернувшимся в Суперлигу «Силькеборгом» нулевую ничью. Игровой тонус должен улучшиться. Встреча должна получиться сравнительно открытой: с проходом в следующий раунд всё фактически ясно, можно просто сыграть в футбол в своё удовольствие. И не увлекаться тактикой.

Прогноз и ставки на матч Лиги конференций «Торпедо-БелАЗ» — «Копенгаген» 29 июля 2021 года

«Торпедо-БелАЗ» находится в плачевном состоянии: главный тренер отправлен в отставку, в чемпионате Беларуси идёт ниже топ-10, а еврокубки, судя по всему, уже не светят. Отыграть три мяча у опытного «Копенгагена» практически невозможно. Не верим в подвиг, датчане на данный момент банально сильнее.



Ставка: победа «Копенгагена» и тотал больше 1.5 мяча за 1.79.