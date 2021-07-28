Карен Хачанов — Уго Умбер. Прогноз: россиянин и француз сыграют на нервах в Токио

29 июля Карен Хачанов и Уго Умбер сыграют в матче ¼ финала олимпийского турнира в Токио. Начало — не ранее 09:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не сумели выделить однозначного фаворита — коэффициент на победу каждого из теннисистов составляет 1.91.

Коэффициенты букмекеров на матч Карен Хачанов — Уго Умбер 29 июля 2021 года

Аналитики считают, что матч Карен Хачанов — Уго Умбер получится упорным: ставки на тотал больше 23.5 гейма принимаются за 1.93, тотал меньше 23.5 гейма оценён коэффициентом 1.93. Ставки на третий сет принимаются за 2.19.

Анализ матча Олимпиады в Токио Карен Хачанов — Уго Умбер (29.07.2021)

Практически неделя прошла с момента открытия Олимпийских игр в Токио, а значит, теннисные турниры подходят к своему логическому завершению. Впрочем, концовка каждого из соревнований всегда самая интересная. Так будет и в мужском одиночном разряде, где за медали по-прежнему продолжают борьбу два представителя России.

Даниил Медведев и Карен Хачанов синхронно вышли в четвертьфинал и находятся паре шагов от медалей. За выход в 1/2 финала Хачанов поспорит с теннисистом из Франции Уго Умбером, который выдаёт один из лучших сезонов в карьере. Больше того — в случае победы он может встретиться с самим Медведевым в полуфинале.

Хачанов и Умбер ранее ни разу друг с другом не встречались, и это лишь добавляет дополнительную интригу в их предстоящий матч. Даже букмекеры не сумели определиться с фаворитом — на Карена и на Уго предлагают абсолютно равные коэффициенты. Сильно верят специалисты и в третью партию — коэффициент на решающий сет аномально низкий. Совсем немного превышает двойку.

Хачанов, размявшись на старте турнира на представителях второй половины топ-100 рейтинга ATP, уже в 1/8 финала добыл более значимую победу — 6:1, 2:6, 6:1 с 13-й ракеткой мира Диего Шварцманом. Карен прекрасно чувствует себя в Токио, и провальный второй сет с Диего будто бы стал неудачным стечением обстоятельств. Жуткие погодные условия не сломили.

А вот путь Умбера в четвертьфинал оказался куда более тернистым. Если победа над Пабло Андухаром на старте турнира была ожидаемой, то успех в матче с Миомиром Кецмановичем и, тем более, победу над четвёртой ракеткой мира Стефаносом Циципасом можно смело вписывать в список достижений 23-летнего француза. Отправить домой мотивированного грека дорогого стоит.

В целом же Уго выдаёт один из лучших сезонов в карьере. И вроде бы баланс на хардовом покрытии довольно сдержанный, всего 7-6. Однако Умбер успел выиграть первый заметный турнир — в финале травяных соревнований в Галле (Германия) оказался сильнее Андрея Рублёва. Суммарные 15-14 по матчам на всех покрытиях, конечно же, не супер, но мало чем отличаются от 20-15 в исполнении Хачанова.

Оба спортсмена предпочитают играть в очень атакующий теннис. Такой стиль нередко порождает большое количество ошибок, и оттого крайне часто встречаются матчи-качели, судьба которых решается лишь в решающем сете. К примеру, на турнире в Галле Умбер одержал пять побед, и только в финале счёт был 2-0 в его пользу. Во всех остальных случаях дошло до решающей партии.

Кажется, в четвертьфинальном матче Олимпийских игр нас ожидает схожая ситуация. Коэффициент не самый высокий, обычно на такую ставку предлагают заметно больше двойки. Зато шанс на проход хороший. Оба теннисиста не отличаются стабильностью, так что спады наверняка появятся.

Добавим к этому погодные условия, которые давно стали отдельной темой для разговора. Из-за жары теннисистам приходится тратить дополнительные силы. Потому пройти всю дистанцию на одном дыхании кому-то вряд ли удастся. Следовательно, третий сет или общий тотал больше имеет смысл проверять.

Ставки на матч турнира в Токио Карен Хачанов — Уго Умбер 29 июля 2021 года

Оба теннисиста подходят к очной встрече практически в оптимальной форме. Хотя бы партию должен зацепить как Карен, так и Уго, а значит, три сета просматриваются очень отчётливо. Тем более что лишь один из пяти последних матчей в исполнении каждого из теннисистов завершался не в решающей партии. Доверимся статистике и ощущениям.

Ставка: три сета в матче за 2.19.