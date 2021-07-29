Многоборье в гимнастике, «Кешля» — «Сочи» и другие события. Что смотреть 29 июля

2021 год перевалил за свой экватор: на календаре уже июль. В мире спорта после короткого перерыва снова весело: возвращается из отпуска клубный футбол, в разгаре Олимпиада. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 29 июля.

На что ставить в футболе 29 июля

В Лиге конференций сегодня ответные матчи второго отборочного раунда. «Сочи» победил «Кешлю» 3:0 дома и с уверенностью отправляется в Азербайджан. А вообще игр сегодня очень много, в том числе и с участием команд с постсоветского пространства. К примеру, БАТЭ сыграет с батумским «Динамо», а солигорский «Шахтёр» после поражения 1:2 от люксембургского клуба «Фола» решился на смену тренера: вместо Романа Григорчука «горняков» на ответную встречу выведет Сергей Гуренко. «Астана» постарается удержать добытые дома 2:0 против греческого АЕКа, а «Ворскла» на своём поле будет дожимать финский КуПС, первая игра завершилась со счётом 2:2.

На что ставить на Олимпиаде 29 июля

Очень интригует сегодня женское многоборье в гимнастике: после того как Симона Байлс заявила о снятии с соревнований, на победу претендуют многие, в том числе, разумеется, и наши Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.



Ждём медалей и от наших фехтовальщиц: у девушек командный турнир в рапире. В личном первенстве Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова взяли серебро и бронзу, так что ожидания от командного турнира высоки.



Ключевой матч для женской сборной России по гандболу. После ничьей с Бразилией и разгромного поражения от Швеции нашей команде обязательно нужно обыгрывать Венгрию, иначе шансов на выход из группы просто не останется. Похожая задача и у волейболисток, грозный соперник в лице сборной Китая.



Ну и теннис, здесь четвертьфиналы. Карен Хачанов сыграет с французом Уго Умбером, а Даниил Медведев — с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. В парных женских соревнованиях Вероника Кудерметова и Елена Веснина в полуфинале сразятся с чешским дуэтом Крейчикова/Синякова, а в миксте Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв — с представителями Японии Эной Шибахарой и Беном Маклахланом.

На что ещё ставить 29 июля

На этой неделе проходят теннисные турниры в Атланте, Китцбюэле, Лексингтоне, Познани, Сеговии и Триесте. Да, почти все ведущие теннисисты играют на Олимпиаде, но игроки на ставках найдут для себя в этих соревнованиях много интересного.