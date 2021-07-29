«Арсенал» — «Рубин». Прогноз: Леонид Слуцкий в лидерах чемпионата России надолго

30 июля состоится матч второго тура чемпионата России «Арсенал» — «Рубин». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.36. Успех туляков оценён экспертами в 3.40. А ставки на ничью принимаются за 3.38.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Арсенал» — «Рубин» 30 июля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч второго тура РПЛ «Арсенал» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз матча 2-го тура РПЛ «Арсенал» Тула — «Рубин» (30.07.2021)

Второй месяц лета близится к закату, но отечественные болельщики ликуют. Российская Премьер-Лига вернулась. Первый тур благополучно отгремел, приступаем ко второму. При этом на неделе проходят ещё и квалификационные раунды еврокубков. Словом, клубного футбола в ближайшее время точно хватит на всех.



Программа второго тура чемпионата России откроется в пятницу, 30 июля, двумя встречами. Стартовый свисток в обоих случаях запланирован на 19:00 мск. В Туле местный «Арсенал» будет принимать казанский «Рубин». Сообщается, что на трибуны сможет попасть всего лишь 1000 зрителей, преимущественно — обладатели абонементов.



Для туляков это шанс оправдаться перед своими болельщиками за досадное поражение в первом туре. Они гостили у московского «Локомотива» на «РЖД Арене» и проиграли со счётом 1:3, причём абсолютно по делу. Однако всё не так просто, поскольку хозяева тогда вовсе могли проиграть. Но обо всём по порядку.



Сразу надо сказать, что по игре и по статистике лучше смотрелись железнодорожники. В итоге наиграли на колоссальное преимущество по ударам (17-5), попаданиям в створ (7-1), угловым (13-6) и проценту владения мячом (77 на 23). При этом ещё и аутов разыграли в два раза больше — 29 против 12. То есть обороняться тулякам пришлось много. Даже очень много.



Однако на перерыв «Арсенал» уходил с перевесом в счёте, отличился Сергей Ткачёв. Вплоть до 79-й минуты удавалось сохранять победный счёт, но тут защитник Артём Сокол получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. За десять последующих минут в меньшинстве гости умудрились пропустить трижды. И не просто упустили победу, а остались с пустыми руками.



«Рубину» выпало стартовать на домашней арене, да ещё и зрители заполнили трибуны на 30 процентов от общей вместимости. Внушительная по нынешнем меркам поддержка команде была обеспечена. Казанцы болельщиков не подвели. Принимали столичный «Спартак» и победили с минимальным счётом, закрыв чувствительное поражение на предсезонном турнире.



Конечно, стоит отметить, что чуть наглее были всё же москвичи. Чаще били по воротам, разыгрывали корнеры и больше времени владели мячом. При этом сама встреча получилась очень эмоциональной. На двоих соперники получили аж десять «горчичников». Но единственный гол посчастливилось забить молодому Самошникову после сольного прохода и рикошета. После замен красно-белые создали достаточно, однако Дюпин подтащил.

Несомненно, подопечные Леонида Слуцкого смотрятся предпочтительнее. Состав у них крепче, общая разница в классе и глубине скамейки однозначно присутствует. Туляки едва спаслись от вылета в ФНЛ в прошлом сезоне, а казанцы, напротив, умудрились выйти в квалификацию Лиги конференций — нового европейского клубного турнира.



Отдельно отметим, что в прошлом сезоне «Рубин» стал лучшим в чемпионате России по набранным очкам в гостях. За 15 выездов добыл 10 побед и забил 24 гола при 16 пропущенных. Цифры внушительные. А победа над «Спартаком» в прошлом туре только придаст уверенности. Так что мы бы проверили Ф2 (0) за 1.69. В случае ничьей произойдёт возврат средств.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Арсенал» — «Рубин» 30 июля 2021 года

«Рубин» Леонида Слуцкого в прошлом сезоне был лучшим по набранным очкам в гостях, и у него есть все шансы провести ещё один удачный выезд в РПЛ. Тульский «Арсенал» проиграл в первом туре «Локомотиву», хотя даже вёл в счёте, да и состав у казанцев будет покрепче. Нулевая фора на гостей, на наш взгляд, выглядит прекрасно. Если соперники разойдутся миром, букмекер вернёт деньги.



Ставка: победа «Рубина» с форой (0) за 1.69.